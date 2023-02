Demà l'Spar Girona afronta un duel transcendental a Salamanca, el segon consecutiu que juga al Würzburg, on només li serveix la victòria si vol classificar-se als quarts de final de l'Eurolliga. El primer partit davant el Perfumerías Avenida va sortir creu (78-76), tot i que el resultat tampoc va anar en contra dels interessos gironins perquè es va poder salvar l'average i mantenir el segon lloc a la lliga. Ara, les de Bernat Canut necessiten que els surti cara sí o sí.

«L’equip està preparat per aquest segon duel al Würzburg contra el Salamanca. Diumenge vam tenir el primer tast i ara és el moment d’afrontar un nou esforç. Estem treballant perquè l’equip arribi fresc, tant físicament com mentalment, en aquesta nova batalla, esprement totes les possibilitats que tinguem per aconseguir la classificació», ha dit el tècnic.

Canut ha afegit: «Com tots els partits contra rivals tan durs, serà un duel exigent de màxim esforç mental perquè el Salamanca no entri en ratxes positives. Haurem de ser un equip sòlid i capaç de sobreposar-se als mals moments. Necessitem que les vuit jugadores del primer equip i les dues del filial, Mar i Berta, estiguin a un bon nivell. A part de tenir encert per poder plantar cara i intentar guanyar el partit».