Tornava l’ACB després de les finestres amb un duel per somiar pel Bàsquet Girona, visitant el flamant campió de Copa del Rei. Però a l’hora de la veritat s’ha evidenciat la diferència física i de talent individual entre els malaguenys i els gironins. Els d'Aíto no han pogut contrarestar el físic de l'Unicaja i només han aconseguit estar a l'alçada durant el segon quart (94-70).

Els màxims anotadors del Bàsquet Girona han estat un Hill que ha completat el millor partit amb l'elàstica gironina, i Miletic (17 i 15 punts respectivament). Els d'Aíto han notat la manca d'idees de jugadors clau com Taylor i Colom i han estat molt tous en defensa, permetent moltes cistelles fàcils i rebots ofensius a l'Unicaja.

Després d’uns primers minuts amb bastant desencert per part dels dos equips, poc a poc l’Unicaja va trobar el ritme que el va fer campió de Copa, amb una defensa molt intensa i anotant amb força facilitat en atac, sobretot gràcies a l’encert d’un Brizuela que encistellava de qualsevol manera. Només Hill mantenia els gironins en el partit al final del primer quart (22-16).

No començava gaire millor el segon període, ja que l’Unicaja amagava amb escapar-se per més de 10 punts. La pressió malaguenya era asfixiant i als gironins els costava molt trenar jugades amb criteri. A més, els de la Costa del Sol tiraven gairebé sense oposició i tot i que ara es mostraven molt erràtics carregaven amb èxit el rebot ofensiu (30-19). Però una petita reacció liderada per Colom i Gasol, i després continuada per Miletic i un inspirat Hill, deixava la diferència a favor dels andalusos en només 6 punts al descans (41-35).

A la represa, un parcial inicial malagueny de 5 a 0 era un mal presagi. L’equip d’Aíto podia sufocar el primer intent andalús per agafar una avantatge significativa, però ja no el segon. Malgrat l’encert intermitent de Hill, que segurament acaparava més protagonisme del que seria convenient davant la poca aportació de Taylor i Colom, poc a poc l’Unicaja eixamplava la diferència a base de defensa i ràpides transicions. La única cosa que permetia al Bàsquet Girona no perdre definitivament l’estela del seu rival era que no estava anotant triples. Però acabaria sent qüestió de temps. Brizuela recuperava la punteria del primer quart, i un altre triple de Barreiro unit a una esmaixada epectacular del gironí Yankuba Sima deixaven un panorama molt decebedor pels de Fontajau al final del tercer quart (72-53).

Les mínimes opcions de reacció passaven per arrancar amb bon peu els últims 10 minuts, però els d’Aíto no hi creien i els andalusos en van tenir prou amb mantenir el llistó defensiu per deixar la feina feta quan encara quedava més de mig quart. Amb tot decidit, el públic del Martín Carpena va tenir un detall amb el reaparagut Marc Gasol quan era substituït, dedicant-li una sincera ovació per la seva trajectòria.