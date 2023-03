Pau Gasol és únic i, des d’aquest dimecres, irrepetible. El número 16 que va portar en les seves set temporades amb Los Angeles Lakers, la franquícia de l’NBA que va ajudar a conquerir dos anells, ja està oficialment retirat. I la cerimònia que ha marcat aquell moment, i ha elevat la seva samarreta al cel de l’estadi Crypto.com junt amb 11 noms més inesborrables fonamentals per als de porpra i or, ha sigut un moment de reconeixement i ovació per al de Sant Boi, «sobrepassat» per l’«increïble» i «immens honor», emocionat fins a les llàgrimes, feliç i agraït.

«Com un nano que va créixer a Espanya tenia un somni: volia jugar a l’NBA», ha dit Gasol en el discurs de la cerimònia, que ha tingut lloc en el descans del partit que enfrontava els Lakers amb els Grizzlies, l’equip en el qual va debutar el 2001, i en el qual va ser aquella temporada el ‘rookie’ de l’any. «Mai en un milió d’anys hauria pensat que un dia com aquest podria arribar», ha continuat. «I això et diu que mai et posis limitacions en el que pots fer, el que pots aconseguir. Només treballa, esforça’t cada dia, sé el millor que puguis ser. Com sabem, mentalitat Mamba». Record de Kobe Era una de les moltes referències que Gasol ha fet en l’especial ocasió a Kobe Bryant, el jugador mort junt amb una de les seves filles en un accident i que va ser fonamental per a la carrera esportiva i la vida personal del català, i les dues samarretes de la qual (el 8 que va portar en la seva etapa primerenca i el posterior 24) ara estan al costat de la seva. «El germà que em va elevar, em va inspirar, em va desafiar a ser millor jugador i millor home», ha dit emocionat Gasol, que va forjar una profunda relació tant amb Kobe com amb la seva família. I aquest llaç infrangible ha quedat demostrat amb la presència en la cerimònia de Vanessa Bryant, que ha tornat per primera vegada a l’estadi que va ser abans l’Staples Center des de l’acte d’homenatge que es va fer al seu marit després de la seva mort. A Gasol l’han acompanyat també els seus pares i els seus germans, als quals ha donat les gràcies i ha dit en català: «Us estimo»; Cat McDonell, la seva dona, que el fa sentir-se «l’home més afortunat del món», i els seus petits fills Elisabet i Max. Gasol, que aquest dimarts s’ha posat a cada mà un dels dos anells que va conquerir amb els Lakers, ha rebut, a més, l’abraçada de tota la família esportiva de Los Angeles. I menció especial en el seu discurs ha fet a Phil Jackson, l’entrenador a qui ha donat les gràcies «per animar els jugadors a llegir» i per introduir-los en el ‘mindfulness’ i a qui, segons ha declarat, estima «a morir». Gasol també ha tingut paraules per als fans i, en espanyol, en particular «per a la comunitat hispana». I tampoc ha oblidat en els seus agraïments els mitjans de comunicació, recordant que gràcies a ells «podem arribar a milions de persones». Abans de posar per a les fotos, ha tancat la seva emocionada intervenció amb un missatge que és pur Gasol: «Dels que reben molt se n’espera molt. Continuaré dedicant la meva vida a tenir un impacte en altres, a marcar una diferència, inspirar i ajudar els altres per fer d’aquest món un lloc més sa i millor», ha dit.