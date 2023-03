El Garatge Plana Girona ha sumat aquesta nit un empat decebedor contra el cuer, el Vilafranca, a Palau (3-3). El duel ha començat amb el vent en contra pels gironins. El Vilafranca, cuer de la categoria, ha anotat en el primer segon de partit (0-1) i ha mantingut la intensitat els primers minuts, amb un Girona que ho intentava sense èxit. Així i tot, poc més de deu minuts han necessitat els gironins per posar-se per davant al marcador, amb un primer gol de Marc Vázquez (1-1), amb una pilota bombejada per sobre del porter, seguit d’un segon de Moi Aguirre (2-1). A la represa, i després d’una primera part amb molta tensió i moltes aturades, al Garatge Plana Girona ha encaixat de nou un gol dels visitants (2-2). Borja Ramon s’ha encarregat de tornar a posar al Girona per davant (3-2), però quan quedaven poc més de tres minuts de partit, Marc Palau ha sentenciat, de nou, l’empat (3-3), de falta directa.