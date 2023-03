El bàsquet ACB torna a Fontajau demà al migdia (12.30h) un mes després i ho fa amb un plat de primer nivell, un València que lluita a l’Eurolliga i que a la lliga és vuitè. Suma dos triomfs més que el Girona, amb la qual cosa, si l’equip d’Aíto aspira a alguna cosa més que la permanència, el triomf és innegociable. Jugant a casa el base Quino Colom exigeix «caràcter» als seus companys i té l’ambició de mirar amunt. Colom considera Fontajau com un «factor diferencial» per seguir ampliant la nòmina de victòries: «aquí la gent gaudeix, tenim moltes ganes de retrobar-nos amb l’afició», va assegurar ahir.

El tècnic, Aíto García Reneses, també veu bé el retorn a Fontajau: «ens pot anar bé perquè amb l’aturada del mes passat hem perdut el ritme. El públic ens pot ajudar a estar més motivats». A casa el Girona ha mostrat una imatge molt millor que a fora, aquesta temporada, on ha sumat desfetes sense pal·liatius com les de Vitòria, València, Màlaga o Santiago.

Que l’aturada de tres setmanes de l’ACB no ha anat bé per al Girona, que fa un mes apallissava l’Obradoiro a casa, i que la setmana passada perdia amb claredat a Màlaga, és evident. Colom també ho subscriu: «anàvem com motos, però ens vam quedar només tres o quatre jugadors entrenant perquè la resta va anar a les seleccions i ara hem de recuperar el ritme que dúiem». Amb vuit triomfs i quatre de marge respecte al descens el base considera que «hem de mirar de lluitar per alguna cosa més» i això implicaria guanyar demà al València i mirar d’acostar-se al tall del play-off que es marca al vuitè lloc.

Per la seva banda Aíto va considerar que «haver arribat a jugar molt bé alguns partits no ho tenim consolidat. No em vull plantejar si aquest és un partit clau o no, el que desitjo és que consolidem el nostre nivell». Sobre el València va alertar que «tenen bons tiradors» i que això fa que defensar «sigui més difícil». «Hem de ser forts mentalment. Aprendre a defensar, a rebotejar, i a ser forts mentalment, una cosa que se’ns va trencar quan fa unes setmanes la majoria va marxar a les seleccions i allà tenen d’altres rols». El tècnic va dir que té tota la plantilla disponible tot i que un jugador, no va dir quin, ahir estava malalt.