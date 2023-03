Albert Blázquez no sabia que era perdre com a primer entrenador de l'Olot. El tècnic de Besalú ja no ostenta la condició d'invicte després de set partits. L'Olot ha perdut 2 a 0 davant el Terrassa en un partit que els locals han decidit amb dos gols en tres minuts de diferència.

Una fatalitat curta, però letal. Del minut 74 al 77 el conjunt garrotxí ha vist com els locals s'emportaven el partit. El conjunt de Jordi López s'ha avançat al marcador gràcies a un gol de Servetti. L'uruguaià ha rebut dins l'àrea una passada filtrada de Víctor Morales i ha definit creuat per batre Arnau Fàbrega. Els vallesans han tornat a castigar la porteria olotina amb una diana de Jordi Cano. L'Olot havia plantat cara fins aquell moment, arribant a disposar d'alguna oportunitat clara per marcar a les botes de Xumetra, però no ha tingut resposta als gols del Terrassa. Morales encara hauria pogut fer al tercer a nou minuts del final. La derrota trenca la bona trajectòria de l'Olot a la segona volta. L'equip d'Albert Blázquez veu com la salvació directa s'allunya a cinc punts, si bé la posició de play-out que marca el Lleida continua a dos punts.