Tres partits en una única setmana, la que va d’aquest dissabte 25 de març fins l’1 d’abril, poden ser absolutament determinants per garantir que Girona continuï tenint quatre representants de Primera la temporada que ve. Amb l’Uni dedicat a d’altres lluites (tercer a la Lliga Femenina i aspirant, malgrat el drama de les baixes, a la Copa i al títol de lliga), Girona, Bàsquet Girona i Garatge Plana Girona encara no tenen garantida la permanència, i en això estaran fins a final de temporada. Els equips de futbol i de bàsquet masculí ho tenen ben encarrilat; el de l’OK Lliga sembla que podrà evitar el descens directe, però l’ensopegada contra el Vilafranca els té en play-out.

El retorn de l’ACB a la ciutat després de 14 anys ha generat un autèntic «boom», amb Fontajau ple, o gairebé, en la majoria de partits. La temporada no va arrencar gens bé per als homes d’Aíto García Reneses (en descens a la jornada 11 amb un depriment balanç de 2-9), però a partir del triomf contra el Saragossa abans de Nadal, van reaccionar per arribar a les vuit victòries abans de l’aturada FIBA del mes passat. El retorn a la competició no ha sigut gens bo, encaixant tres derrotes seguides (Unicaja, València i Bilbao), que serien cinc en els últims sis partits. A l’equip hi va arribar Jeremiah Hill i se n’ha anat Pierre Oriola. Ara és l’hora de ratificar la permanència, i dissabte, contra el Manresa, un rival directe que té tres triomfs menys, es pot fer un gran pas endavant. De fet Fontajau té la paraula perquè per aquí hi han de passar, a banda dels del Bages, d’altres rivals directes classificats per sota del Girona com el Fuenlabrada, el Betis i el Granada. El Girona, amb els seus vuit triomfs, en té tres de marge sobre el descens a falta d’onze jornades, que seran quatre a falta de deu si el Manresa cau dissabte. En el partit de la primera volta l’equip de Pedro Martínez va guanyar per un ajustat 82-79.

En l’any del debut del club de Marc Gasol a la màxima categoria del bàsquet masculí poc més es pot demanar que una permanència sense gaires angoixes, a diferència del que es presagiava a principis de desembre. L’equip, però, s’ha mostrat extremadament irregular, sobretot a fora, on ha encaixat derrotes molt contundents (Obradoiro, València, Baskonia, Unicaja), a diferència dels partits de local, on pràcticament sempre ha competit, fins i tot contra grans com el Madrid i el Barça. Tot i que divendres, en la prèvia del partit a Bilbao, Pato Garino encara deia que l’aspiració era el play-off, el rendiment de l’equip i els números el desmenteixen: la fase pel títol s’escapa a cinc triomfs de diferència i ja és una utopia. Ara del que es tracta és d’acabar la temporada sense sobressalts, que podrien arribar si es falla contra el Manresa en el derbi català. Després el Girona haurà d’anar a Múrcia i tindrà un altre duel vital a Fontajau contra el Fuenlabrada, per Setmana Santa.

Quatre dies després del Girona-Manresa de bàsquet, qui se la jugarà serà el Garatge Plana a l’OK Lliga. L’equip de Ramon Benito ja es va salvar el curs passat en un agònic play-off contra el Palafrugell i si no reacciona fa pinta que aquest curs haurà de tornar a disputar-se la permanència en una promoció. El Girona va fallar contra el cuer Vilafranca a Palau (3-3) i diumenge va perdre a Lleida. Ara és 11è amb 20 punts, i hauria de jugar el play-out contra l’Arenys. En descens directe hi figuren un Vilafranca sentenciat (6 punts) i un Sant Cugat, amb 13, que pugna per evitar la condemna directa. El Voltregà, rival dels gironins el dia 29 a Palau (20h) són el primer equip que se salvaria del tot. Si l’equip de Ramon Benito els supera els avançarà per un punt a la classificació a falta de només tres jornades pel final de la fase regular. A més, amb un calendari bo perquè a banda del Reus, jugaran contra Arenys i Sant Cugat, que es troben per sota dels gironins a la classificació.

L’esport gironí tancarà aquesta setmana de Primera amb un partit molt atractiu a Montilivi entre el Girona i l’Espanyol. Els de Míchel, amb 31 punts, en tenen cinc de marge sobre el descens i rebran els blanc-i-blaus amb menys urgències però sense possibilitat de badar. Guanyar el derbi català seria fer un pas de gegant cap a la permanència. L’empat, en funció de com anés el partit, tampoc seria per fer-li fàstics. La derrota, en canvi, ho embolicaria tot encara més i s’hauria d’estar molt pendent dels resultats del Celta-Almeria i del València-Rayo, per saber si el descens s’apropa poc o molt... abans de visitar el Camp Nou el dilluns de Pasqua. Serà un abril clau per al Girona perquè rebrà l’Elx, un triomf innegociable, i anirà a Valladolid i Sevilla. Pel mig vindrà el Madrid a Montilivi, qui sap si amb el Girona ja ben tranquil o carregat d’urgències.

Dels quatre gironins de Primera l’únic salvat avui és l’Spar Girona a la Lliga Femenina. L’equip té d’altres aspiracions. Vol lluitar per la Copa la setmana que ve i per la lliga, malgrat que les lesions han afectat molt al vestidor tant a nivell físic com mental. Amb tot, almenys, les de Canut ja han guanyat la Supercopa.