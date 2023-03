El Palamós busca rival pel 125è aniversari

Una samarreta commemorativa que llueixen els jugadors durant tot l’any, l’entrenament del femení del FC Barcelona a l’estadi el pròxim 16 d’abril, un concert a l’esplanada de l’estadi el 3 de juny amb un dinar popular previ i també, tot i que falta per decidir el rival, un partit per commemorar els 125 anys del club degà del futbol català. El president del Palamós CF, Toni Heras, explica que «és complicat» fer venir a tot un FC Barcelona per disputar el partit com va passar quan es va inaugurar l’estadi o pel Centenari.

Segons Heras, «costa trobar a un equip fort que vulgui venir a jugar contra el Palamós CF perquè no oblidem que juguem a Primera Catalana, estem en contactes perquè vingui un equip gran a jugar el partit del 125è aniversari». Diari de Girona li pregunta a Heras per la possibilitat que sigui l’equip de Xavi Hernández el rival del partit del 125è aniversari i el president del Degà respon que «impossible no hi ha res! Difícil? Sí! Estem treballant-hi, però, en aquests moments no sabem ni el quan ni el qui». El Palamós, de cuer a «líder» amb el canvi d’entrenador L’ambició, però, és il·limitada i Toni Heras convidarà un rival de nivell que proposi un cartell de luxe. El Barça no és l’únic club català de Primera en el qual pensa, el Palamós: l’Espanyol de Diego Martínez i el Girona de Míchel Sánchez són dues alternatives que s’estudien. En tot cas, Heras confia en la bona marxa de l’equip i «en poder celebrar els 125 anys posant la cirereta al pastís amb un ascens».