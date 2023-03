«Una part de l’escut se n’ha anat. Ell era l’Handbol Banyoles». Així d’important era la figura de Bartomeu Pascual al conjunt banyolí en paraules del president Anton Figueras. Membre de la junta directiva i entregat en qualsevol àmbit del club, Pascual va morir diumenge a la nit a 74 anys. El popular «això, en Barto» que se sentia al Pavelló de la Draga «quan hi havia qualsevol problema amb el material, al bar, la farmaciola o de reglament» quedarà per al record. Pascual va entrar al club fa més de trenta anys i des de llavors ha col·laborat ininterrompudament en qualsevol parcel·la fins a fer-se imprescindible al Banyoles. «Era un referent per a tothom», subratlla Figueras. El club ha anul·lat tots els entrenaments de demà, dimarts, en senyal de dol.

Dijous abans del partit contra el Granollers (21:00) se li farà un homenatge. «Serà un reconeixement a l’alçada del que ha representat la seva figura al club», explica Figueras.