El podcast de bàsquet del Diari de Girona, el Fontaxou, canvia de dia excepcionalment aquesta setmana per oferir avui un especial sobre la Copa de la Reina que arrenca aquesta tarda a Saragossa. Aquesta edició està presentada per Jordi Roura i Clara Julià, i també compta amb la col·laboració de Jordi Bofill. El Fontaxou analitza les opcions de l'Spar Girona a la Copa, on demà a les 18h s'enfrontarà al Gernika, amb la mirada posada en l'estat físic de Shay Murphy i Brittney Sykes. La primera es va trencar el quart dit de la mà esquerra, i la segona pateix per culpa d'un mal gest una tendinitis molt dolorosa a prop del tendó d'Aqui·les.

Pel Fontaxou hi passen el tècnic Bernat Canut, que dona detalls de les dues últimes lesions, i també les jugadores Sykes i Ceci Muhate, l'última d'arribar procedent del Leganés la setmana passada.