El Mundial de MotoGP va donar el tret de sortida a la 75a edició amb el Gran Premi de Portugal a Portimao, on l'italià Francesco Bagnaia va aconseguir la primera victòria de la temporada, seguit per l'espanyol Maverick Viñales i l'italià Marco Bezzecchi. Aquest proper cap de setmana continuarà la lluita pel campionat amb la seva segona cita al Gran Premi d'Argentina.

El primer cap de setmana va estar marcat pel pilot espanyol Marc Márquez, que va lluitar per aconseguir la victòria durant les primeres voltes, fins que a la tercera volta va intentar avançar el seu compatriota Jorge Martín per l'interior, però se'n va anar llarg i va envestir el local Miguel Oliveira, acabant els dos per terra . Aquest acte li va costar al pilot d'Honda una sanció amb una doble 'volta llarga', encara que no podrà complir-la pel fet que va ser operat de la mà dreta i no podrà córrer a Argentina. El portuguès Oliveira també es quedarà fora de la competició aquest cap de setmana a causa de les lesions patides després de la caiguda.

Tot i la falta d'aquests dos pilots, la resta, juntament amb les dotze escuderies, lluitaran un altre cap de setmana més per alçar-se amb el primer lloc al proper circuit. Entre els favorits per aconseguir el títol hi ha Aleix Espargaró (Aprilia) o Francesco Bagnaia (Ducati), a més de Marc Márquez (Honda), que espera incorporar-se a la competició al següent circuit.

A Espanya, els pilots podran enfrontar-se als tres circuits, dels quatre en total que hi ha, que tenen prova mundial: el Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló , el Ricard Tormo de Xest a la Comunitat Valenciana i el circuit d'Ángel Nieto a Jerez de la Frontera, el Gran Premi d'Espanya per excel·lència. Per la incorporació d'Índia i Kazakhstan, sumant un total de 21 grans premis, el circuit d'Aragó es queda fora aquesta temporada.

Com veure en directe les curses del Mundial de MotoGP 2023?

Com cada temporada, al nostre portal web us explicarem tot el que heu de saber per seguir en directe totes les curses del Mundial de MotoGP d'aquesta temporada. A través del nostre especial del Mundial de MotoGP, els nostres lectors tenen accés a la narració en viu i en directe de cada cita. D'aquesta manera, t'ho posem molt fàcil perquè puguis seguir totes les proves del calendari, tant de MotoGP com de Moto2 i Moto3, i puguis conèixer en detall tot el que passa a cada moment de la cursa i com marxa la classificació de cada Gran premi.

També es podrà seguir a través de DAZN, plataforma que compta amb els drets de campionat, amb la narració d'Ernest Riveras i Izaskun Ruiz i els comentaris de Jorge Lorenzo, Àlex Crivillé i Carlos Checa.

A més del seguiment en directe de cada cursa del Mundial, al nostre especial de motociclisme pots trobar totes les notícies sobre l'actualitat del campionat, així com galeries d'imatges de tots els Grans Premis i de tots aquells temes d'interès que envolten el gran circ de les dues rodes.