Un empat li servia al Peralada per assegurar-se una plaça al play-off d'ascens a Segona RFEF, però no ha pogut ser. El Castelldefels ha estat qui s'ha emportat els tres punts en un partit molt disputat però on l'equip visitant ha sabut defensar l'avantatge tot i quedar-se amb 10 al minut 68.

Ha estat el Peralada el primer en avisar al minut 4, amb un xut creuat de Pala que ha sortit fregant el pal. Però els visitants han estat més encertats, i en la segona ocasió que han tingut, Eslava ha batut al porter xampanyer i ha avançat el Castelldefels al marcador. Lluny d'abaixar els braços, el Peralada ha fet un pas endavant i ha disposat d'ocasions clares per igualar el matx. No ha estat fins al descompte quan l'empat ha pujat al marcador, amb un gran gol de Llorenç Busquets. 📹 El gol de Llorenç Busquets, que s’emporta per velocitat la pilota davant el central visitant i defineix creuat a la perfecció lluny de l’abast del porter Antonell!!! MOOOLT GRAAAN LLORE!!! 💪🏼💪🏼💪🏼💚🤍



📹 @edudumunoz 😉 pic.twitter.com/Lm9M6iqepZ — CF Peralada (@CFPeralada) 6 de abril de 2023 Quan tot començava a pintar millor per l'equip de Miguel Angel Múñoz, el Castelldefels s'ha tornat a avançar gràcies a Eslava de nou. Altra vegada a contracorrent, el Peralada ho ha intentat de totes maneres, però els del Baix Llobregat han estat molt encertats en defensa, impedint que els locals poguessin igualar el partit. Al 68, el Castelldefels s'ha quedat amb 10 per l'expulsió amb targeta vermella directa de Carlos Cano per una dura entrada al capità Sergi Romero. Contra 10, Marc Nierga l'ha tingut després d'una gran asistència de Medina, però no ha aconseguit impactar bé la pilota dins l'àrea. Finalment, els tres punts han anat cap a Castelldefels i el Peralada haurà d'esperar un xic més per assolir la classificació matemàtica pels play-off a 2a RFEF.