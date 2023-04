El Girona aleví i el Lloret juvenil són els grans protagonistes gironins de l’edició d’enguany del MIC. Els dos equips van superar a les semifinals a dos grans equips i demà tenen l’última prova de foc: podrien proclamar-se campions de la seva categoria en el torneig internacional de futbol base de la Costa Brava. Caldrà, però, esperar a veure què passa a les finals que es disputaran en únic escenari; l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava.

Els blanc-i-vermells (U12-A) han estat una de les sorpreses positives en clau gironina d’aquesta edició. Divendres van tombar al Barça a quarts de final en la tanda de penals (4-3) i ahir, amb tota una mostra del talent made in Girona, van eliminar al Manchester United a semifinals (1-2), estrenant el partit amb un gol espectacular d’Ayman abans de completar el primer minut. Demà, la corona penja d’un fil, el Reial Madrid (10.45h), que ve de guanyar, per penals, al Milà (3-4).

L’altre equip gironí destacat d’aquesta edició -quant a resultats- ha estat el Lloret juvenil, que demà disputarà la final contra el Barça (13.15h) després de batre al València a semifinals (0-1) amb un gol d’Izan Grande i, abans, sorprendre guanyant al Vila-real en els penals (4-2) a quarts de final.

Aquests són només dues de les moltes perles d’orgull gironí que ha deixat veure el torneig, que ha aglomerat més de 7.000 participants, d’un total de 344 equips, provinents de 33 països diferents, repartits pels cinc continents. Un d’ells, per exemple, és el Quart d’infantils, que va quedar-se amb el gust a la punta de la llengua després de perdre contra l’Atlètic (1-3) a quarts de final, o el Bisbalenc aleví que també va quedar-se a les portes amb una golejada del Barça (0-9). I podríem seguir amb una llarga llista de participació gironina que ha mostrat la seva millor versió al campionat, també amb nombrosa representació a les finals de consolidació, com el Fornells-Quart aleví (0-6) o el Celrà cadet, que va perdre contra el Team ISL (1-0).

Ja avui, s'han pogut conèixer els guanyadors de les primeres cinc finals d’aquesta 21a edició: el Promoesport Etoiles de Mande africà (U18 juvenil), el Femení Manu Lanzarote (F19 juvenil-cadet femení, eliminant l’Estartit a semifinals), el València CF (U15 cadet), l’Atlètic de Madrid (U13 infantil) i RCD Espanyol (U12). Finals repartides entre l’Estadi Municipal Palamós-Costa Brava i l’Estadi de Vilatenim de Figueres, que van congregar uns 6.000 espectadors entre els dos estadis.

La resta de campions es coneixeran demà, en una jornada que, més enllà de les finals amb equips gironins implicats, entre el Reial Madrid-Girona (U12-A) i el Lloret-Barça (U19), també acollirà els duels entre el Barça i l’Atlètic de Madrid (U14 infantil) o un Barça-Espanyol d’U16 cadet.

Tanca així demà el torneig que torna, un any més, a posar Girona i la Costa Brava en el mapa internacional del futbol base. Els resultats, per descomptat, són importants, i tant el Girona aleví com el Lloret juvenil esperen endur-se avui el millor premi possible. Però a banda d’això, el millor premi de tots és compartir valors com l’esforç, la perseverança i la germanor d’una passió que traspassa fronteres: el futbol.