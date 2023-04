Fa dies que a territori gironí es respira aire de felicitat amb motiu del MICFootball, el torneig internacional de futbol base de la Costa Brava. Però encara es pot fer amb més intensitat quan les coses surten bé. «Estem molt contents. Tot està anant com estava previst. No té res a veure amb l’any passat, perquè encara hi havia alguns efectes postpandèmia. Aquesta edició hem pogut recuperar els participants de l’any 2019», confessa Juanjo Rovira, director del torneig que, fins demà, acollirà més de 800 partits entre els 344 equips implicats, procedents de 33 països diferents.

«Hem assolit el rècord de persones participants, amb més de 30.000 entre les que controlem nosaltres i les que acompanyen», explica Rovira, que emfatitza que l’organització controla vora de 8.000 persones i hi ha més de 30.000 pensions complertes. «El dia de la inauguració, per exemple, van venir 67 pares del Madrid -que va guanyar l’Albion San Diego dels Estats Units amb golejada 8-0- que han organitzat el viatge pel seu compte», afegeix.

Fins ara, tot va sobre rodes, tret d’alguna lesió, comú en una competició esportiva, i algun imprevist extern els primers dies, com el trànsit propi de Setmana Santa a la Costa Brava i un accident a la carretera que va obligar a tallar el trànsit. «Això ens ha anat en contra, de la mateixa manera que el temps ens ha anat a favor», explica Rovira, fent referència a les temperatures d’estiu d’aquests dies.

A aquestes alçades del torneig, encara amb les eliminatòries en joc, ja comencen a haver-hi les primeres sorpreses. Ahir a la tarda, per exemple, el Girona (U12-1) va eliminar al Barça a penals (4-3) i també ho va fer el Lloret (juvenil U19) al Vila-real, també a la tanda de penals (4-2).

A més, ahir també es va disputar la novena edició del torneig inclusiu MICIntegra, el campionat per a esportistes amb altres capacitats amb total de 19 equips particpants, on es va coronar el conjunt lleidatà UE Balafia Pibody després d’imposar-se al CD Torre Baró (3-0) a la final de la fase Motivació Or, formada per aquells equips que havien acabat el primer tram de la competició en primera posició. «Una vegada més és una autèntica càrrega d’energia per a tothom veure les cares de felicitat dels jugadors. Amb la medalla penjada al coll se’n van cap a casa com si haguessin guanyat la Champions», comenta Rovira.

El MIC és una festa d’esport i germanor, però també una injecció per les comarques gironines. «El MIC suposa un molt bon inici de la campanya d’hostaleria i turisme, especialment esportiu, que comença per Setmana Santa. I tant de bo seguís», comparteix Rovira. «Ens hem fet nostre el torneig i tots estem remant i bufant en la mateixa dimensió», afegeix. De principi a fi, el MIC és una festa, tant dins com fora del camp.