El Bàsquet Girona ha fet un pas important cap a la permanència derrotant un impotent Fuenlabrada (85-60), que ha demostrat perquè ha guanyat només 3 partits en tota la lliga. Els d'Aíto n'han tingut prou amb un parcial al final del segon quart liderat per Taylor que ha deixat grogui els madrilenys. En la segona part, el Fuenlabrada ha intentat en diverses ocasions reduir la diferència per arribar al tram final amb opcions de lluitar pel partit, però els gironins s'han mostrat sòlids i han sabut conservar i fins i tot ampliar l'avantatge.

El partit no ha pogut començar millor pels interessos gironins, amb encert des de més enllà del 6,75 i un rival que oferia unes prestacions defensives molt pobres. Els d’Aíto jugaven amb la fluïdesa ofensiva que han trobat en molt pocs moments de la temporada i Jenkins no tardava en anotar la primera cistella després de culminar un contraatac (14-5). Semblava que seria un migdia plàcid però el Fuenlabrada, gràcies a una certa relaxació local, va reaccionar amb dos triples d’Eyenga i Samar. Un triple final de Colom salvava els mobles pel Bàsquet Girona al final del primer quart després d’un paper realment molt discret de la segona unitat gironina (20-19).

El Bàsquet Girona arrancava amb un punt més d’intensitat el segon període però encara jugava amb un excés d’ansietat en atac que no li permetia obrir una escletxa significativa. Fins que va apareixia Taylor, que amb un meritori rebot ofensiu i dos triples donava un marge de 14 punts al seu equip en un tres i no res (37-23). Els madrilenys fallaven gairebé tots els tirs que intentaven i demostraven una impotència que els gironins no van saber plasmar del tot en el marcador al descans per culpa del desencert exterior i, també, per un últim minut desconcertant en que els àrbitres no van indicar contactes aparentment clars a favor dels de Fontajau (40-25).

La segona part començava amb un triple de Jenkins, que es treia de sobre l’ansietat després dels errors del primer temps, i amb la sensació de que al Bàsquet Girona no li caldria prémer l’accelerador per sumar la victòria sense patiment. Dues cistelles consecutives de Gasol enfilaven la diferència fins al voltant dels 20 punts, que després es consolidava amb accions positives de Garino i Prkacin (53-34). Els d’Aíto també estaven mostrant un bon nivell en defensa, tancant-se a prop de cistella i obligant els madrilenys a buscar sort des de més enllà del 6,75, faceta en que tampoc estaven gens encertats. I en els últims compassos, la punteria de Jenkins permetia al seu equip encarar els últims 10 minuts amb un avantatge plàcid (63-44).

El Fuenlabrada ho intentava fins al final i es col·locava a 12 punts quan encara faltaven 3 minuts (72-60), però la sensació era que la victòria no perillava. I per si encara quedava algun dubte, els d’Aíto signaven un magnífic parcial final de 13 a 0 amb esmaixades espectaculars que feien aixecar el públic de Fontajau, que va fer l’onada per celebrar una victòria que darrerament s’estava resistint.

Pels interessos gironins, el migdia no ha estat rodó, perquè a més de 1.000 quilòmetres de distància el Betis no dóna el braç a tòrcer en la lluita per la permanència i ha derrotat de forma sorprenent el Tenerife després d’una pròrroga (80-76).