Més que una cursa, una experiència: torna la Costa Brava Stage Run

A les persones ens agrada sentir que formem part d’allò en el qual ens impliquem. Segurament, per aquesta raó als corredors els agrada tant la Costa Brava Stage Run 2023, una cursa per etapes que arriba a la cinquena edició i tindrà lloc de divendres a diumenge, començant a Blanes i acabant a Portbou. «El mateix concepte ja et porta a esprémer més l’experiència. Cada dia correràs per la Costa Brava, fent relació amb altres corredors i amb l’equip de voluntaris. Intentem que sigui especial per a tothom», opina Tomàs Llorens, codirector de BiFree Sports juntament amb Jordi Vissi, l’organitzador d’un esdeveniment que sembla no tenir sostre. «Reunir 250 corredors, que implica un total de 350 persones incloent acompanyants i voluntaris, és una fita. El 2018, el primer any, érem 90 corredors i 40 voluntaris. Hem crescut, sí, i hem intentat mantenir i millorar la qualitat. Tot, amb l’objectiu de fer-ho més plàcid per al corredor. Que visquin de la millor manera possible l’experiència i repeteixin en un futur», presumeix.

Les xifres avalen la teoria: fins a un 30% repeteix en una prova dividida en dues modalitats, de 80 i 120 quilòmetres respectivament. El 70% d’inscrits és de procedència internacional. «La Costa Brava és un gran reclam, esclar, però també la nostra feina i dedicació. Durant aquests anys hem mantingut un feedback constant amb el corredor. Ens diuen en què podem millorar, els escoltem. I estan contents amb els resultats», diu Llorens. Blanes, Tossa, Platja d’Aro, Calella, l’Estartit, Roses, Cadaqués i Portbou rebran amb els braços oberts tres dies plens d’intensitat emocional, on els participants, si així ho desitgen, no hauran de preocupar-se de res més que no sigui el fet de viure l’experiència. «Els proposem l’oportunitat d’agafar un pack complet, en què nosaltres ens ocupem de tot, perquè som conscients de les dificultats logístiques. No és cap passeig, però esportivament, qualsevol amb una adequada preparació personal pot participar-hi. Tenim algun esportista de renom, però això no és prioritari. El més important és que tothom s’ho passi bé», finalitza Llorens.