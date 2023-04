El Girona B no jugarà el play-off d'ascens a 2a RFEF. L'equip d'Axel Vizuete necessitava una victòria a la Feixa Llarga contra l'Hospitalet per mantenir les opcions de promoció i no ha aconseguit sumar els tres punts davant el rival directe. El filial ha empatat a zero contra el conjunt d'Hèctor Simón. L'entrenador llançanenc ha assegurat la presència matemàtica del seu equip a la promoció.

Per al transcendental partit contra 'l'Hospi', Vizuete ha apostat per un onze farcit de jugadors juvenils. Almena, Jastin o Shin tenien la responsabilitat del pes ofensiu de l'equip. L'ocasió més clara per als gironins per emportar-se el triomf ha estat una rematada al pal de Jastin al minut 40 de partit. Sense encert de cara a porteria, els blanc-i-vermells s'han acomiadat de les opcions de play-off quan falta una jornada. El Girona B tancarà la temporada regular a Riudarenes el pròxim cap de setmana contra el Vilassar. En declaracions a la Xarxa+, Axel Vizuete ha carregat contra el club per la falta de voluntat de fer pujar el filial des del principi:" Ha faltat que el club hagués volgut apostar per pujar a principi de temporada. El club va ser molt clar, des que vam pujar fa tres anys a Tercera no ha sigut l'objectiu (pujar de categoria). Que ens hagués agradat que hagués sigut l'objectiu? Sí, a mi m'hauria agradat tenir aquesta pressió". El tècnic de Besalú ha reconegut que ha estat "la temporada més difícil" que viscut al filial a causa de múltiples contratemps com lesions o visats. ▶ El @GFCAcademia s'ha quedat avui sense opcions de jugar el play-off d'ascens ⚽



