L'Spar Girona ja coneix el camí que haurà de fer en les eliminatòries pel títol de la Lliga Femenina que començaran la setmana entrant. Així, L'Uni encetarà l'eliminatòria de quarts de final contra el Barça dijous a Sant Feliu de Llobregat (19:00) i el segon partit serà a Fontajau diumenge, Sant Jordi (2/4 de 8). El partit a Fontajau serà retransmès en directe per Esport3. En cas que hi hagués un tercer partit, encara no té data programada. L'Uni va tancar ahir la competició regular amb un triomf a la pista del Cadí La Seu que li va permetre acabar segon a la classificació final.