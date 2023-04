Sergi Arranz ha donat una notícia que ha impactat a tot el futbol català. El davanter figuerenc, de 33 anys, ha anunciat aquest migdia que es retirarà a final de temporada. El killer, que actualment juga al Sant Andreu de Tercera Federació, ha marcat més de 200 gols en quinze cursos diferents al llarg de la seva trajectòria. Ara mateix, té el repte d'aconseguir l'ascens a Segona Federació amb els quadribarrats que ocupen el segon lloc a la classificació amb 55 punts -dos menys que el líder Europa a falta d'una jornada per tancar la lliga regular.

"Aquest any és l'últim que jugaré a futbol. Penjaré les botes quan acabi la temporada", ha explicat en un emotiu vídeo en què repassa les experiències viscudes com a jugador. Format al PU Figueres i la Fundació Esportiva Figueres, Arranz va fer el salt al futbol amateur la temporada 2008-09 amb el Vilamalla a Primera Regional. Tot seguit, fitxaria pel Figueres i pujaria a Preferent amb els blanc-i-blaus. Després, va repartir alegries amb els seus gols al Peralada, Palamós, Montcada, Horta, Cerdanyola, Martinenc, Terrassa, Olot i Sant Andreu. El seu sostre és la Tercera Federació (abans Tercera Divisió). "Mai m'hauria pensat que podria haver defensat tots aquests escuts. [...] Ha sigut un plaer, he après de tothom i he gaudit moltíssim. És difícil deixar una cosa que has fet des de petit i donaré el màxim als partits que em queden", ha dit agraït.