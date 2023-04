El Girona ha perdut contra el Valladolid per 1 a 0 en un discret partit de l'equip de Míchel. L'únic gol del partit ha estat obra de l'exjugador del Girona Monchu a la primera part. Els gironins perden una gran oportunitat per fer un pas més cap a la salvació i per superar la barrera dels quaranta punts.

Mal inici de partit del Girona. Els blanc-i-vermells no han entrat bé al partit i ho han acabat pagant amb un gol en contra. Amb canvis obligats a l'alineació, Míchel ha vist alterat el pla de partit amb dos canvis obligats abans del quart d'hora de joc. Toni Villa ha quedat fora de combat amb una acció amb Joaquín i Aleix García ha recaigut de les molèsties musculars. Enmig dels despropòsits físics, els locals creaven perill als peus de Larin i incomodaven els gironins en la sortida de pilota. La insistència i superioritat del Valladolid ha tingut el premi del gol en el minut 24. Monchu, exjugador del Girona, s'ha avançat a Tsygankov per enviar al fons de la xarxa una centrada de Gonzalo Plata. La reacció a la diana dels de Pucela ha tardat a arribar. Javi Hernández ha fet lluir Masip amb un potent xut llunyà que el porter català ha desviat a córner. Més de 28 minuts han tardat els visitants a donar senyals de perill. Poc després ha estat Juanpe qui ha estat a punt d'igualar el duel amb una rematada desviada a la mitja volta. Dues accions aïllades en una primera part discreta dels de Míchel. Amb més domini de la pilota, el Girona ha millorat la versió a la segona part. Valery i Reinier han tingut l'empat en dues ocasions molt seguides al quart d'hora de joc de la segona part, però també Larin hauria pogut fer el segon per al Valladolid. En temps afegit, Stuani ha perdonat l'empat a la sortida d'un córner en l'ocasió més clara del partit. Sense encert de cara a porteria, el Girona ha marxat amb les mans buides del José Zorrilla. Derrota amb peatge perquè els visitants sumen dues baixes per al partit contra el Madrid de dimarts. Fitxa tècnica Valladolid: Masip; Fresneda, Joaquín, El Yamiq (Javi Sánchez, m.64), Hongla, Escudero (Luis Pérez, m.70); Plata (Roque Mesa, m.90), Kike Pérez, Monchu (Aguado, m.70), Amallah (Machis, m.70) i Larin. Girona: Gazzaniga; Arnau (Riquelme, m.78), Bernardo, Juanpe, Javi Hernández; Romeu; Tsykankov, Iván Martín (Couto, m.78), Aleix García (Reinier, m.11), Toni Villa (Valery, m.4 (Artero, m.78) i Stuani. Gols: 1-0, m.24: Monchu. Àrbitre: Mario Melero López. Va amonestar el local Amallah (m.67) i el visitant Iván Martín (m.41). Partit disputat a l'estadi José Zorrilla davant 21.033 espectadors.