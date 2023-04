Tenir el pitxitxi alleugereix els equips ofensivament, però a vegades no n'hi ha prou. És el cas del Bescanó. Aleix Feixas és, amb 12 gols, el màxim realitzador del grup 1 de Primera Catalana amb els bescanonins, penúltims classificats i situats en zona de descens a Segona Catalana quan resten cinc jornades. El davanter gironí, de 32 anys, té sensacions contraposades. En l’àmbit col·lectiu explica que «la temporada no la puc valorar com a bona pel que marca la classificació, alguna cosa no estem fent del tot bé, però confio que ens salvarem». En canvi, en l’individual «estic content, em sento molt bé físicament i veure’t a dalt de la taula de golejadors sempre fa gràcia. Pot sorprendre que el màxim golejador sigui el del Bescanó, però també significa que l’equip fa moltes coses bé; hem de trobar un equilibri i ser més regulars».

Els nois que entrena Oscar Prieto busquen com sigui la permanència a una categoria que van trepitjar per primer cop el 2020. La dinàmica, però, és perillosa i els dos propers rivals, també. Acumulen 11 jornades seguides sense conèixer el triomf -el darrer dels quals va ser el 21 de gener- i els pròxims enfrontaments són contra el Granollers, que pugna per entrar a Superlliga Catalana, i el líder, l'Escala, que vol encarrilar el títol com més aviat millor. Ara bé, el Bescanó ha estat capaç de no perdre ni amb l’Escala ni amb el Figueres: «La veritat és que contra els equips de dalt hem tret bons resultats. En la majoria de partits hem plantat cara, però per petits detalls no ens hem endut la victòria. Ens queden 15 punts en joc i hem de guanyar els màxims partits possibles». La salvació la tenen a només dos punts i els tres últims partits seran contra els rivals amb qui lluiten per no baixar: Mollet, Torelló i Bosc de Tosca.

Els 16 gols a Peralada, el sostre

Feixas, que ha marcat cinc dels sis penals llançats, comparteix el pitxitxi amb Omar Bouloum, del Manlleu, vuitè classificat. Té una àmplia trajectòria en el futbol gironí i osonenc, en equips com el Tona, Vic, Guíxols, Banyoles, Figueres, Palamós, Girona B, la Jonquera i Peralada. S’ha mogut entre Tercera Divisió i Primera Catalana i la temporada que es va destapar més va ser la 2013/14, en què els 16 gols anotats van ajudar als de Nacho Castro a ascendir de categoria. Signaria, Feixas, la permanència a canvi de quedar-se sense el pitxitxi? «I tant. Vull que el Bescanó es quedi a Primera Catalana. Amb els meus gols intento ajudar a aconseguir l’objectiu, però firmo no marcar cap més gol fins al final i que l’equip se salvi», conclou.