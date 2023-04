Els dos exjugadors de l'Arandina condemnats per agressió sexual a una menor de 15 anys el 2017 han ingressat a la presó de Lugo per complir una condemna de 9 anys de presó, segons han informat a Efe fonts del cas.

El desembre de 2019, l'Audiència de Burgos va condemnar a 38 anys de presó cadascun dels tres exjugadors de l'Arandina Club de Futbol -Carlos Cuadrado "Lucho", Víctor Rodríguez "Viti" i Raúl Calvo- per l'agressió sexual a una menor el 24 novembre del 2017.

Tot i això, en revisar la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó va absoldre Calvo i va rebaixar la condemna a Cuadrado a quatre anys de presó i a Rodríguez a tres anys en qualificar els fets d'abús sexual i no d'agressió, en no haver-hi intimidació.

Posteriorment, el novembre del 2022 el Tribunal Suprem va tornar a revisar l'assumpte i va elevar la condemna, en aquest cas per agressió sexual, en haver desaparegut el delicte d'abús sexual, a nou anys de presó per a cadascun dels condemnats, una pena un any menor a què els hauria correspost abans de l'entrada en vigor de l'anomenada llei del només sí que és sí.

Ara, Carlos Cuadrado 'Lucho' i Víctor Rodríguez 'Viti' han decidit no esgotar el termini donat per l'Audiència provincial de Burgos per al seu ingrés a la presó i han determinat fer-ho de forma voluntària a la presó de Lugo, on es troben des del passat divendres, 21 d'abril.

L'advocat d'un dels joves, Rafael Uriarte, ha explicat que els dos condemnats han volgut ingressar al mateix centre penitenciari per passar junts aquest “tràngol complicat”.

Els fets que van donar lloc a la condemna es van produir el novembre del 2017 quan una adolescent va pujar al pis que aquests compartien a Aranda de Duero, on jugaven al club de futbol local, l'Arandina.

El pare de la víctima va denunciar el que va passar gairebé 20 dies després i el jutge va decretar l'ingrés a la presó provisional dels tres futbolistes implicats per l'agressió sexual a la menor, a la qual cosa se sumava en el cas d'un, el més jove, l'acusació d'haver mantingut després una relació sexual amb la menor en una altra habitació de l'habitatge.