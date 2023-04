Fontajau serà el gran aliat del Bàsquet Girona per arrodonir la salvació

El tram final de l’ACB no serà un camí de roses per al Bàsquet Girona. Però la permanència és tan a prop, que tan sols un daltabaix considerable condicionarà el futur d’un equip que va fer-se amb més de mitja salvació gràcies a la victòria contra el Granada. A hores d’ara, i quan només queden cinc jornades per al final de la competició, els d’Aíto García Reneses disposen d’un marge de dues victòries, precisament contra els andalusos, que estan empatats amb el Betis. L‘únic equip ja descendit matemàticament és el Carplus Fuenlabrada.

Quin calendari li espera, al Bàsquet Girona? Per començar, diumenge visitarà la pista del Gran Canària. El dia 6 rebrà el Lenovo Tenerife a Fontajau, per, acte seguit, el dia 9, afrontar el segon partit consecutiu al costat de l’afició davant del Betis. Aquell dia, segurament, només valdrà la victòria per confirmar un segon any entre els millors. En les dues darreres jornades de l’ACB tocarà desplaçar-se a Saragossa el dia 13 i acabar el campionat a casa amb el Cazoo Baskonia. Evidentment, molt millor amb els deures fets.

Els rivals tampoc és que estiguin per tirar coets. Les jornades que els esperen als altres equips implicats en la plaça que queda per baixar de categoria és infernal. El Covirán Granada rep dissabte el Lenovo Tenerife, visita el dia 6 el Monbús Obradoiro, el dia 9 s’enfronta a casa contra el Saragossa, el 13 visita el Betis en un partit en què potser el perdedor acabarà prenent mal i tancarà la Lliga davant del Joventut de Badalona.

Mirem els partits del Betis, ara. Diumenge rep un Barça centrat a aconseguir la seva classificació per a la Final Four de l’Eurolliga, el dia 6 rep el Surne Bilbao Basket, posteriorment els esmentats partits contra el Bàsquet Girona i el Covirán Granada i, per finalitzar, visita a la pista del Reial Madrid. A priori, sembla el calendari més complicat de tots.

En aquesta lluita ineludible per evitar el descens també hi ha implicat el Baxi Manresa, que en les darreres setmanes ha fet un pas endavant. L’equip manresà, que ahir es va posar al dia en el seu desplaçament a Saragossa, ha d’enfrontar-se aquest dissabte a la pista del Surne Bilbao Basket, el dimecres 3 ha d’anar a la pista de l’Unicaja, el diumenge 7 rep el València Basket, el diumenge 14 visita el Río Breogán i tanca la Lliga ACB rebent el Gran Canària.

El Casademont Saragossa, que ahir també va actualitzar el seu estat, jugarà diumenge a la pista del Reial Madrid, rebrà el dia 6 el Joventut de Badalona, anirà fins a Granada el dia 9, rebrà el Bàsquet Girona el dia 13 i acabarà contra el Lenovo Tenerife.

El bàsquet-average

Per si de cas, l’equip d’Aíto García Reneses presenta bons números en els duels directes contra els seus rivals per a la permanència. Respecte al Casademont Saragossa, de moment li porta un 1-0 i un +9, després del triomf 78-69 a Fontajau; amb el Betis, 1-0 i +8 gràcies al 71-79 de la primera volta i amb el Granada, un 2-0 ja segellat amb les victòries 78-92 i 88-73 del darrer cap de setmana. Amb l’únic amb qui el Bàsquet Girona no hauria d’acabar igualat de cap de les maneres és amb el BAXI Manresa, que s’ha imposat en els dos derbis catalans de l’any: 82-79 i 79-86. Molt malament hauria d’anar, però, si els gironins han de fer tants comptes per mantenir-se a l’ACB.