Joan Agustí: «S’hauria d’aprendre dels descensos, però a l’Olot no ho hem fet gaire»

Va ser un déjà vu. Però no per això fa menys mal. L’Olot va certificar diumenge passat el descens a Tercera Federació després de la derrota davant el Mallorca B (2-0) combinada amb la victòria de l’Alzira i l’empat del Prat. Matemàticament ja és impossible atrapar el play-out, donant per perdut l’objectiu a falta de dues jornades per acabar la lliga. Toca fer net, agafar aire i respirar. Analitzant això sí, què ha passat per encaixar el tercer descens en els últims set anys. «Normalment s’hauria d’aprendre dels errors, però nosaltres no ho fem gaire. El tercer descens en set anys és una nota molt negativa. A ningú li agrada baixar, encara que hem fet una temporada molt dolenta. Aquestes són les conseqüències», diu el president de l’Olot, Joan Agustí.

🔚😢



TORNAREM. pic.twitter.com/n1DkQ5jIC5 — Unió Esportiva Olot (@UEO1921) 30 de abril de 2023 El màxim mandatari del club garrotxí apel·la per deixar enrere el pessimisme i fer una altra lectura, «amb una visió més panoràmica». «En els últims onze anys, l’Olot ha estat jugant entre Segona B i Tercera amb tres ascensos i vuit temporades a Segona B. És la franja més alta de la història del club. Tant de bo serveixi per als anys posteriors», comenta. Ara bé, Agustí lamenta la pèrdua de la Segona Federació tenint en compte el bon moment que passen la resta d’equips de l’entitat amb, per exemple, tres dels set equips femenins campions de lliga i el juvenil A lluitant per tornar a pujar a Nacional. No obstant això, també és moment de fer autocrítica. «Ens hem equivocat diverses vegades. Assumeixo la responsabilitat que em toca des de la presidència. Hi ha hagut tres projectes en una sola temporada: primer amb Manix, que ens va ajudar molt per aconseguir l’ascens però després crec que tant ell com nosaltres ens vam equivocar a l’hora de renovar; tampoc vam encertar amb Risueño i vam acabar la primera volta amb només 12 punts; mentre que amb Blázquez i Iraola ens vam anar recuperant fins a la davallada del tram final. Els resultats negatius han influït molt negativament en la moral dels jugadors. Sobretot, als partits a casa. Les derrotes contra el Lleida (0-2) i l’Eivissa (1-3) han marcat una mica l’esdevenir del curs. Són ensopegades que ens han afectat massa». Dies de dol a La Garrotxa: és oficial el descens a Tercera RFEF de l’Olot Agustí encara no dona detalls de la temporada vinent, malgrat que assegura que «continuarem reforçant la política de jugar amb futbolistes de les comarques gironines i de proximitat». «Tot el projecte de club es manté intacte», afegeix. També destaca que «malgrat que el descens subscriurà a l’Albert i l’Íñigo, ells han estat la millor part d’una trajectòria millorable».