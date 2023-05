L'Olot saltava al camp coneixedor que és equip de 3a RFEF la pròxima temporada. Els garrotxins només lluitaven per tancar la temporada a casa amb bones sensacions i poder donar a l'afició una alegria mínima en un curs tan complicat. Avui, l'equip d'Albert Blázquez tampoc ha pogut obsequiar amb els tres punts als 918 aficionats del Municipal. Un gol a l'últim minut d'Alejandro Altube ha fet volar els tres punts cap a Badalona.

Amb un pam de nas ha acabat l'enfrontament l'Olot contra el Badalona Futur. El conjunt volcànic havia tingut ocasions per marcar en el tram final, però no ha estat encertat de cara a porteria per batre Álex Sánchez. Ot Serrano i Valverde havien tingut les opcions més clares en el darrer quart d'hora. El migcampista ha estat a punt d'obrir la llauna amb un potent xut des de la frontal que s'ha estavellat al pal (76'). Just un minut després, Valverde ha errat l'un contra un amb Sánchez. El figuerenc no ha estat encertat per avançar el conjunt local. I enmig de les oportunitats perdudes, l'equip d'Oriol Alsina s'ha emportat la victòria a última hora per fer un pas més cap a la salvació. Altube ha batut a Arnau Fàbrega per aigualir la matinal de futbol al Municipal.

Els olotins tancaran la temporada la pròxima jornada al camp del Prat, que també ha perdut de forma matemàtica la categoria.