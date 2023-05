El Peralada ha quedat eliminat a la primera ronda del play-off d'ascens a Segona Federació. L'equip de Miquel Àngel Muñoz ha perdut de nou per la mínima contra el Sant Andreu (1-0) amb un gol en els últims minuts de partit. El somni peraladenc acaba al Narcís Sala, però la gran temporada, amb la tornada a la promoció d'ascens, perdurarà durant temps.

Necessitava dos gols el conjunt alt-empordanès per plantar-se a la segona ronda de la promoció de Segona Federació. Mantenir la porteria a zero era clau per tenir opcions de passar i Aroca ha hagut d'intervenir amb una parada a Josu només començar el partit (5'). El perill i les arribades clares han estat per als locals en els primers compassos. Cargol ha tornat a posar la por al cos amb una rematada creuada des de dins l'àrea que ha marxat desviada per ben poc (14'). El Peralada arribava poc i sense intimidar. Solans ho ha intentat amb una rematada tova de cap sense problemes per Jaime (16').

L'equip de Xavi Molist ha fregat de nou el gol abans de la mitja hora de joc en una jugada enrevessada dins l'àrea. Baró ha desviat una centrada xut de Cargol pràcticament sobre la línia de gol que s'ha acabat estavellant al travesser. El refús no l'ha pogut fer bo Fassani per avançar els andreuencs. Després d'aquest ensurt, els xampanyers no han patit per cap altra arribada clara i han fet un pas endavant per començar a posar a prova Jaime. L'exporter del Figueres ha desviat a córner una centrada de Varese que s'enverinava (25'). La millora verd-i-blanca estava a punt de fructificar amb una rematada de Solans que Casti ha bloquejat a temps. L'última opció de la primera part ha estat una doble oportunitat visitant, amb dos xuts bloquejats a Méndez i Nierga per la defensa.

El Peralada necessitava un gol per forçar la pròrroga i ha sortit dels vestuaris disposat a aconseguir-lo. Només començar el segon temps, Nierga ha fregat el primer gol. El davanter ha estat a punt de sorprendre Jaime amb un xut llunyà que es colava a l'esquadra de la porteria. Excel·lent mà del porter per evitar la diana. Jaime ha estat clau per evitar la diana xampanyera. Gelmà, en dues ocasions, s'ha quedat amb la mel als llavis amb una rematada des de la frontal i una centrada molt perillosa (56'). Jaime ha estat hàbil en els dos casos per enviar a córner les arribades. El Sant Andreu també s'ha deixat veure amb un xut de Cargol que ha acabat a córner quan Aroca ja estava venut (50'). El porter osonenc ha estat clau per mantenir viu al seu equip mentre deixava més espais al darrere buscant el gol. Aroca ha mostrat reflexos per treure el braç a un xut creuat de Josu que anava directe a gol (65').

A deu minuts del final, Miquel Àngel Muñoz ha fet l'últim intent d'anar a l'atac canviant la formació de tres centrals. Joan Tomàs entrava al camp al lloc de Romero per posar qualitat a tres quarts de camp. I mentre el capità caminava pel lateral del camp, veia com la pilota queia a la seva zona d'influència als peus d'Albertito alliberat. El dorsal vuit del Sant Andreu no ha perdonat amb un xut de fora l'àrea que ensorrava les opcions dels de Miquel Àngel Muñoz (82'). El somni del Peralada acabava en aquesta acció, posant punt final a una excel·lent temporada a l'Empordà tot i quedar eliminats.