El Bàsquet Girona té demà al vespre a Fontajau (19:00) l'oportunitat de certificar matemàticament la permanància a l'ACB. Amb una victòria contra el Betis n'hi hauria prou, però si l'equip falla, una derrota del Granada contra el Saragossa a la nit també li serviria. Lluny de voler esperar, el vestidor vol tancar-ho al vespre i davant l'afició. "Seria molt bonic. És la nostra il·lusió " ha destacat aquest matí Èric Vila. Aíto García Reneses no ha aclarit gaire com es troben físicament Taylor i Gasol tot i que sí que ha reconegut que no estan al cent per cent. El tècnic ha confessat estar "enfadat" per la poca intensitat que va oferir l'equip dissabte passat contra el Tenerife. "És clar que estic enfadat. No es pot entendre ni admetre", ha dit.

Aíto ha reconegut que es tracta del partit "més important de la temporada" i que, per això "s'ha de guanyar". En aquest sentit, el tècnic demana als seus homes recuperar "l'entusiasme" en aquestes tres darreres jornades per aconseguir l'objectiu.