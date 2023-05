Prensa Ibérica ha nomenat Joan Vehils director del diari Sport en substitució de Lluís Mascaró, que al seu torn assumeix la Direcció d’Informació Esportiva de Prensa Ibérica en el marc d’una reestructuració amb què el grup potencia la seva estratègia i posicionament en el camp de la informació esportiva.

Joan Vehils, que ja va ser director del diari Sport del 2007 al 2015 i que compaginarà el seu nou acompliment amb la Direcció de Relacions Institucionals de Prensa Ibérica a Catalunya, assegura que assumeix «de nou la direcció del diari per competir perquè Sport sigui la plataforma d’informació esportiva digital líder de la premsa espanyola. Estic segur que amb el suport de Prensa Ibérica aconseguirem aquest objectiu».

Vehils va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i va iniciar la seva trajectòria professional a Antena 3 com a delegat d’Esports a Catalunya. Posteriorment, es va incorporar al diari Sport com a director de Relacions Externes i, més tard, a El Periódico de Catalunya com a director de Comunicació. Va ser també director d’Esports de la cadena de ràdio Ona Catalana i va exercir de productor en diferents programes de televisió.

Lluís Mascaró assumeix el seu nou repte professional com a director d’Esports del grup amb «la voluntat de convertir Prensa Ibérica en el líder de la informació esportiva d’Espanya, aprofitant la força dels seus 26 diaris i els més de 200 periodistes especialitzats en esports».

Mascaró va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va iniciar la seva carrera professional al desaparegut El Correo Catalán i, després del seu pas per La Mañana de Lleida, va formar part de la redacció de l’històric Diari de Barcelona. El 1991 es va incorporar al diari Sport com a redactor i durant 32 anys ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat fins al seu nomenament, el juliol del 2021, com a director del diari esportiu.

Prensa Ibérica, líder de la informació regional i local a Espanya, compta en el conjunt d’Espanya amb 26 diaris impresos i digitals i més de 60 cròniques locals, a més de diverses revistes. Diari de Girona, El Periódico de Catalunya, El Periódico de España, Faro de Vigo, La Nueva España, Levante-EM, Informació i La Provincia són alguns dels diaris del grup.

Amb dos milions de lectors en premsa i revistes (EGM) i més de 217.000 exemplars (OJD), Prensa Ibérica és líder en audiència i difusió en diverses autonomies i està vivint un creixent posicionament en suport digital.

A Internet, les seves publicacions superen els 27 milions de visitants únics i s’acosta als 600 milions de pàgines vistes al mes, unes xifres que el converteixen en el primer grup espanyol en la categoria Comscore de News&Information.