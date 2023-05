76.000 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, han celebrat aquest dilluns a la tarda les lligues dels primers equips masculí i femení del Barça en el marc de la rua que ha passejat els integrants de les dues plantilles a bord d'un autobús descobert pels carrers de la capital catalana. La comitiva ha començat a les sis de la tarda davant del Camp Nou i ha acabat cap a les nou de la nit a Arc de Triomf, tal com estava previst. Un fort desplegament policial ha vetllat perquè la celebració transcorregués amb normalitat i, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, no hi ha hagut incidències destacables.