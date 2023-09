Bomba en la primera llista de Montse Tomé en el marc de la crisi més grossa de la història del futbol femení espanyol. La nova seleccionadora ha tirat endavant amb una llista de luxe, formada per quinze de les campiones del Món a les quals se sumen Mapi León, Patri Guijarro i Amaiur Sarriegi, que van renunciar al campionat.

Són Misa, Cata Coll i Enith Salón -les mateixes tres porteres-, Irene Paredes, Oihane, Olga Carmona, Ona Batlle -defenses-, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Maria Pérez, Tere Abelleira -migcampistes-, Athenea del Castillo, Esther, Eva Navarro i Mariona Caldentey les citades que repeteixen. Dues cares noves, Rosa Márquez i María Méndez. Una que ja va estar a la prellista, Inma Gabarro. I la gran 'sorpresa': Mapi León, Patri Guijarro, Amaiur Sarriegi i Lucía García, tot i que aquesta última no va anar al Mundial per decisió tècnica. Ha quedat fora de la llista la gironina Laia Codina.

No hi és Jenni Hermoso, de la qual la nova seleccionadora no ha volgut parlar a la roda de premsa posterior perquè "és la millor manera de protegir-la".

Estupor al vestuari

La sensació generalitzada entre les futbolistes cridades és d'estupor, ja que no van respondre el mail de la RFEF d'aquest diumenge amb un ultimàtum i entenien que mantenien, d'aquesta manera, la condició de 'no seleccionables'. Segons ha pogut saber SPORT, del mateix grup editorial que Diari de Girona, malgrat que Montse Tomé ha dit que ha parlat amb elles, diverses futbolistes -com a mínim- no s'ho esperaven perquè no se'ls hi ha comunicat per privat abans de donar la llista.

A més, l'últim comunicat de la Federació acabava amb un "garantim un entorn segur per a les jugadores i apostem per un clima de confiança mútua perquè podem treballar junts i aconseguim que el futbol femení segueixi progressant amb molta més força".

Aquest dimarts veurem quines jugadores acudeixen a la concentració. Si no ho fan, podrien patir greus conseqüències com la retirada de la llicència federativa de forma temporal -entre dos i quinze anys- i una multa econòmica. Guerra oberta.