Resultat just pel què s'ha vist aquest migdia a Riudarenes. El Girona B i l’Escala han empatat el derbi gironí de Tercera Federació (2-2), després de gaudir d’una part per a cadascú.

El filial blanc-i-vermell ha dominat el primer temps del partit amb nombroses arribades a l’àrea del conjunt escalenc, de les quals n'ha pogut materialitzar dues gràcies als gols de Morcillo i Sergi Solans. El davanter lleidatà continua en molt bona forma en el seu retorn al club de Montilivi, després de la cessió al Peralada la temporada passada, i no només ha fet pujar el 2-0 al marcador a l’inici de la represa, sinó que també li ha donat l’assistència a Morcillo perquè pogués superar a Nacho Ferreti i obrís la llauna amb un gol matiner.

Per la seva part, l’Escala ha anat de menys a més i el pas pels vestidors al descans ha servit als d’Arnau Sala per canviar la dinàmica del partit. Fortu ha aconseguit retallar distàncies amb una rematada de cap, en la que ha estat la primera diana dels escalencs a Tercera Federació. Mentre que Xavi Aparicio ha decidit l’empat en una acció embolicada a l’àrea blanc-i-vermella.

La calor que feia a Riudarenes no ha impedit que es visqués un gran partit de futbol, digne d’un derbi. La intensitat i la competitivitat s'han fet notar des del xiulet inicial. Primer, els gironins s'han fet amb el domini de la pilota per pressionar i tenir presència a l’àrea rival. El gol de Morcillo ha donat més arguments als de Sergi Mora contra un l’Escala, que semblava pecar de novell. Burama no ha trobat ningú quan ha aconseguit desfer-se de la defensa local provant un xut massa tou; i Maha ha topat amb el lateral de la xarxa. Així com el cacau d’Amoedo, que ha sortit per damunt del travesser.

El gol de Solans tot començar la represa ha desencadenat la relaxació del filial del Girona. A diferència, els de Sala han cregut en ells mateixos i han gaudit, aquest cop sí, de nombroses ocasions de perill clares trobant el premi amb els gols de Fortu i Aparicio.

Un punt que decep als de Mora, que encara no han guanyat, i que dona confiança als de Sala, per estrenar el caseller.

FITXA TÈCNICA

GIRONA B: Juanvi, Monju, Selvi, Almena, Solans (Ot Serrano, m.61), Dmytro (Leo Dos Reis, m.61), Almansa, Gerrad (Miguel, m.73), Morcillo (Minsu, m.61), Sarasa (Alegre, m.73) i Enric.

L'ESCALA: Nacho, Pol, David, Amoedo (Peter, m.46), Maha (Genís, m.89), Pime (Ibuki, m.73), Josu, Jordi, Pablo, Xavi Aparicio i Burama (Xumetra, m.46).

GOLS: 1-0, m.9: Morcillo; 2-0, m.47: Solans; 2-1, m.60: Fortu; 2-2, m.74: Xavi Aparicio.

ÀRBITRE: Ollé Lladó. Ha amonestat a Dmytro, Selvi, Monju (Girona B); Burama, Peter, Xavi Aparicio i Xumetra (L’Escala).