El Mundial de Patinatge Artístic, celebrat a Ibagué, Colòmbia, comptarà ben aviat amb l’arribada dels dos clubs gironins que hi participaran: El CPA Girona i el CPA Olot. El Girona va viatjar ahir i l’Olot ho farà al llarg del dia d’avui. Això si, ambdós equips arriben com a màxims favorits per endur-se’n la victòria final en la categoria de grups de xou Grans.

«Afrontem aquest Campionat del Món amb moltíssimes ganes. Hem realitzat un treball molt intens que no s’ha abandonat en cap moment.» D’aquesta manera explica Ricard Planiol, el director tècnic del club olotí, les sensacions prèvies de cara a la fita mundialista, què tindrà lloc la matinada del dissabte al diumenge 1 d’octubre. Planiol considera que han de «tornar a plasmar una coreografia com la que vam fer al campionat territorial a Girona i demostrar que és una coreografia superior». Les garrotxines van revalidar el títol territorial el mes de febrer per tercer any consecutiu amb «No em vinguis amb ‘cuentus’», una coreografia sobre l’empoderament de les princeses que no necessiten un príncep blau per sentir-se reines.

Tanmateix, l’entrenadora i directora tècnica del Girona, Nuri Soler, també expressa la il·lusió que li desperta a ella i a les seves patinadores competir en aquest esdeveniment mundial, que enfrontarà les diferents delegacions de vint-i-vuit països en la 67ª edició de la categoria sènior i la 28ª de la categoria júnior. «Encarem el Mundial amb moltíssima il·lusió. És el gran objectiu de la temporada», afirma Soler. Les gironines van guanyar el campionat català celebrat a Granollers i l’estatal realitzat al pavelló de la Vall d’Hebron de Barcelona amb la coreografia «Deixa’m viure». Tot i això, Soler no es vol confiar: «Cada campionat és un món i poden passar moltes coses».

Nuri Soler, històrica entrenadora i coreògrafa del CPA Girona, viurà d’una manera diferent aquest campionat, ja que serà el seu últim acte com a entrenadora. «Tinc una barreja de sentiments que no havia sentit mai», l’entrenadora que es retira després de 30 anys al club expressa que vol «gaudir del moment al 100%, tal com ho he estat fent amb els darrers entrenaments» i que té ganes de que «tot surti bé», conclou la mítica entrenadora del club gironí.