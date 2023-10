Un Mundial per renovar l’energia al CPA Olot

L’expedició del CPA Olot ja és a casa. El grup ha aterrat aquest matí a Barcelona procedent de Colòmbia, on la matinada de dissabte a diumenge havia conquerit el seu 14è Mundial de patinatge en la modalitat de grups de xou. Al migdia l’autobús que transportava l’equip cap a la capital de la Garrotxa ha sigut rebut per desenes de persones a les portes del pavelló. "No em vingui amb cuentus", el disc d’aquesta temporada, va guanyar el provincial, però es va veure superat pel Girona al català i a l’estatal. «Al final, però, per a nosaltres el conte ha tingut un final feliç», deia el director tècnic Ricard Planiol.

El grup, com admet Planiol, va quedar «molt tocat» pels resultats del campionat d’Espanya, on es van haver de conformar amb el bronze. Era l’hora de buscar-hi solucions, tant tècniques, com també des del punt de vista psicològic. Així va ser com el CPA Olot es va posar en mans de la psicòloga esportiva Georgina Sacristà. Com que el tercer classificat de l’estatal havia de triar entre anar a l’europeu o al Mundial, van escollir la segona opció: «per prestigi, perquè també ens donava més marge de temps, i perquè era l’aposta més ferma. A més tal i com vam acabar el campionat d’Espanya no era viable anar al campionat d’Europa poc després».

L’Olot ja suma 14 mundials, conquerits tots amb Planiol a la direcció tècnica. Assegura que no se sent desgastat i diu que «el títol ens dona energia renovada per seguir endavant». Per tant el club ja prepara la coreografia de 2024, que s’estrenarà al gener al Campionat territorial.

També torna a ser a casa el CPA Girona, subcampió del món a Colòmbia el cap de setmana passat. L’entrenadora i directora tècnica Nuri Soler explica que «fem un balanç molt positiu del segon lloc, vam defensar el disc de manera excel·lent fent un ball net tot i la pressió d’haver sigut primeres en els darrers campionats i de sortir les últimes». Soler afegia que «el segon lloc és un bon resultat. La valoració de tota la temporada és molt bona amb tres ors i dues plates. A vegades sembla que només tot sigui guanyar. El Mundial va ser molt ajustat, podia haver guanyat un o l’altre».