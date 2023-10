Aquesta temporada no hi ha Eurolliga, però l’Eurocup també és motiu per estar satisfets. Si més no, ha de generar un repte enorme per a l’Spar Girona. El conjunt gironí parteix com un dels favorits de la competició, després d’haver estat durant anys entre els grans d’Europa. L’equip dirigit per Laura Antoja comença demà el camí que l’ha de dur a fer recuperar la il·lusió de l’afició i tornar-se a fer un lloc en la màxima competició europea que existeix. La visita del T71 Diddeleng a Fontajau (20.30 hores/Esport3) en el primer partit de la fase de grups -les gironines són al grup B- ha de servir per prendre avantatge respecte als rivals i demostrar que l’Uni té ganes d’arribar el més lluny possible a l’Eurocup.