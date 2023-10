Dues temporades després i amb la satisfacció d’haver pogut tastar l’ASOBAL amb el Puente Genil i l’Osca, Pere Arnau va decidir aquest estiu tornar a casa. Volia acabar els estudis d’infermeria a la Universitat de Vic i sabia que si continuava en algun club de la màxima categoria, no ho podria fer. Només hi havia una única escletxa d’esperança: el Granollers. «La meva prioritat número u és acabar la carrera i si continuava a l’ASOBAL era al Granollers o enlloc». A l’estiu hi van haver converses i contactes però no va ser possible i Arnau va incorporar-se al seu Sarrià, de Lliga Nacional. Dos mesos després, ara fa tres setmanes, el Granollers va trucar Arnau per reactivar el fitxatge arran de la lesió de Faruk. De seguida es van entendre i Arnau ja ha fet sis gols en tres partits. «Era el que volia. Necessitaven un lateral dret esquerrà i jo estic encantant. És un club molt gran i no podia deixar passar l’oportunitat».

Però, entrenant i competint a ASOBAL, ja pot compaginar-s’ho amb els estudis? Resulta que sí. Arnau ho fa seguir tot i es passa gairebé cada dia dues hores i mitja al seu Toyota Avensis amunt i avall per fer els 240 quilòmetres del trajecte Sarrià-Vic-Granollers-Sarrià. Fins i tot algun cop ha hagut de fer alguna peripècia logística. Com avui. I és que aquest matí Arnau s’ha despertat a la furgoneta camperitzada gris dels seus pares després que ahir es quedés a dormir a Vic en un pàrquing a prop de la universitat. «Tenia examen d’anglès i no volia perdre temps a la carretera. Sort que els meus pares els agrada anar molt a muntanya i tenen aquesta furgoneta. Així puc quedar-me a dormir algun cop i tenir la universitat al dia, detalla. Tot i el piló de quilòmetres, les etzigòries que ha de fer, i arribar a casa a les set del vespres després d’haver-ne sortit a les set del matí, Arnau té clar que no podia dir que no a la proposta del Granollers. «Costa molt arribar a ASOBAL perquè has de mantenir un nivell i unes condicions físiques òptimes. No és fàcil en el meu cas, però en tenia ganes i em veia capacitat de compaginar tot. Amb l’ajuda dels pares també és més senzill», explica. Amb contracte fins a final de temporada, Arnau no es tanca cap porta a continuar. A Europa enguany no hi jugarà perquè el Granollers va quedar eliminat a la prèvia de la Lliga Europea pel Constança romanès, contra tot pronòstic. «Seria un al·licient més jugar-hi algun dia, perquè no ho he fet mai», confessa. Caldrà veure què passa la temporada que ve. De moment, Arnau té contracte fins al juny i «després ja es veurà». Arnau revela que el Sarrià no va posar cap trava a la seva sortida. Al contrari. De fet, ja havia avisat el club que si sorgia la possibilitat, s’ho plantejaria. «Des del primer moment ho sabien i tothom estava informat. Vaig parlar amb en Josep Espar que a més a més de l’entrenador és el director esportiu i també amb el president», explica.