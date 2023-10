Joan Laporta assegura que el Barça s’ha salvat de totes les amenaces que planaven sobre l’entitat. El president ha detallat en l’Assemblea de Compromissaris els factors que han recuperat el club des del punt de vista esportiu, econòmic i institucional, a més d’assegurar que el cas Negreira se saldarà amb l’absolució judicial «tard o d’hora» i «quedarà en res». Un cas que, va remarcar Laporta, està activat i promogut pel «madridisme sociològic» que està «inserit en totes les àrees de poder», des del poder polític, a l’esportiu i periodístic.

«Entre tots hem salvat el club malgrat els obstacles que venen de fora, de persones i organismes que ens ataquen per ser qui som i representar el que representem. Ens ataquen perquè tornem a anar bé, millor esportivament, i molt, molt millor econòmicament respecte a quan vam arribar».

L’assemblea s’ha iniciat a les 10 del matí en segona convocatòria i, com era de suposar, la participació ha sigut baixíssima. S’havien acreditat 417 compromissaris d’un total de 4.451 persones convocades, cosa que no arriba no tan sols al 10% de participació (eren 571 socis una hora més tard).

Laporta va al·ludir al format de l’assemblea telemàtica com la fórmula «més econòmica, més participativa i més universal». A l’Auditori només eren presents els membres de la junta –Ferran Olivé, el tresorer, es va incorporar poc després de l’inici per ocupar l’última de les 18 cadires–, els senadors (els socis més antics), els presidents de comissions i empleats.