21·10·2023 22:57

Final del partit al Fontes do Sar amb la victòria de l'Obradoiro (85-79). El matx ha estat marcat pels altibaixos constants que ens han portat a un tram final molt igualat que hagués pogut caure per qualsevol dels dos equips, però els gironins no han estat encertats en diverses jugades claus.