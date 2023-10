La Comissió Disciplinària de la FIFA ha decidit inhabilitar durant tres anys Luis Rubiales, expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), per exercir qualsevol activitat relacionada amb el futbol, tant en l’àmbit nacional com internacional. Considera que ha infringit l’article 13 del Codi Disciplinari de l’organisme pel seu petó no consentit a la jugadora Jennifer Hermoso durant la final del mundial femení el 20 d’agost passat. Rubiales ja havia estat suspès de forma provisional durant un període inicial de 90 dies. L’acord ja ha estat notificat a l’expresident de la federació espanyola, que té 10 dies per sol·licitar la decisió fonamentada. Pot recórrer davant de la Comissió d’Apel·lació de la FIFA.