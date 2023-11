Allò que fa tres estius, quan el Bisbal va fer el salt a la lliga EBA aprofitant una reestructuració de les lligues de bàsquet pel coronavirus, semblava una bogeria, avui té més sentit que mai. L’aventura que van decidir emprendre Joan Bassa i Joan Ferrer no ha parat de generar alegries i engrescar tot un poble, fins al punt que la victòria de dissabte a Igualada, combinada amb les derrotes del Mollet i del Valls, van deixar l’equip empordanès líder invicte de la quarta categoria del bàsquet espanyol amb cinc triomfs en cinc partits. La Bisbal, des de ja, és terra de ceràmica però també de bàsquet. I del bo.

«El club té un punt d’esperit de superació, de determinació i ambició que fa que cada any s’intenti fer un pas més que l’anterior, no només des del punt de vista de la classificació, sinó d’estructura. Portem un 5-0 per mèrits propis però també és cert que alguns d’aquests partits els havíem arribat a perdre de 10 i gràcies al suport de l’afició els vam poder capgirar», explica el tècnic Carles Rofes, que viu la segona temporada a l’entitat. Jugar a casa, no ho amaga, «és un valor afegit» i precisament ara el Bisbal té tres partits seguits com a local: avui rep el Mollet (18h) a les semifinals de la Lliga Catalana, dissabte passarà pel pavelló Vell el Cuarte de Huerva aragonès (18h) i el dia 11 hi arribarà el Valls (18h).

Rofes no es planteja res més que allò d’anar partit a partit. Però que això no s’interpreti com a falta d’ambició, perquè hi és tota. «Volem fer un pas més, l’any passat tot i acabar quarts vam estar lluny de lluitar per les dues primeres posicions que donen dret a les fases per pujar a LEB Plata, i contra els tres primers només vam guanyar un partit de sis. Volem ser-hi, lluitar al màxim i competir a dalt, i ho podem fer perquè encara estem lluny del nostre màxim nivell. No ens podem pensar superiors a ningú i només ens queda treballar tal i com ho estem fent», apunta l’entrenador. A la categoria «hi ha molta igualtat» i malgrat les baixes (Xevi Torrent) els resultats arriben. «Hem aconseguit que la gent tingui una identificació molt maca amb l’equip, omplim el pavelló vint minuts abans dels partits i la nostra afició ens dona un plus, fins i tot, pujant a l’autobús quan anem a jugar a fora».

Rofes aplaudeix que l’arribada de nous jugadors com els germans Espinosa, ha sigut molt ben rebuda al vestidor i apunta també la feina que fan els jugadors del segon equip i del júnior reforçant molts dies els entrenaments. És tot just la quarta temporada del Bisbal a la lliga EBA i no ha deixat mai de superar-se. El repte més immediat el tenen avui: plantar-se a la final de la Lliga Catalana per guanyar-la (són subcampions).