Res millor per celebrar el segon cap de setmana de les Festes de Sant Narcís que una victòria. Un triomf que és doblement dolç si es té en compte que l’Spar Girona va començar la lliga amb el peu esquerre i ha aconseguit deixar endarrere les males vibracions amb sis triomfs consecutius. El darrer, ahir contra l’Hozono Global Jairis davant algunes cares conegudes com el tècnic gironí Èric Surís o les exjugadores vermell-i-negres Shante Evans i Abby Bishop. L’optimisme va en línia d’ascens al conjunt de Laura Antoja, que veu també com, a poc a poc, Magali Mendy va recuperant la forma després d’una temporada en blanc per la seva baixa de maternitat. I tan sols falta Irati Etxarri, que continua el seu procés per la lesió que va patir als creuats del genoll la temporada passada, per tornar a trepitjar el parquet.

L’equip rep l’aturada de competicions per les finestres FIBA com un oasi enmig del desert. Després d’un mes intens i carregat de partits, les jugadores -excepte Giedre Labuckiene que marxarà convocada amb la selecció de Lituània- podran descansar, descarregar les cames i agafar forces per al proper tram de competició. L’Uni reprendrà la lliga el proper 16 de novembre visitant la pista de l’Ensino Lugo tres dies abans de rebre a casa l’Araski. Un ritme de novembre trepidant en què Fontajau també viurà els dos darrers partits de la fase de grups de l’Eurocup. Un triomf treballat Pel que fa al partit, les murcianes es van plantar a Girona volent repetir la fita de l’any passat i van complicar les coses d’inici a l’equip de Laura Antoja. Les gironines van comptar amb una inspirada Regan Magarity (14 punts) per avançar-se en el marcador, però no aconseguien distanciar-se de les seves rivals (11-10). Després d’uns minuts d’incertesa marcats pel desencert i la falta d’idees, l’Uni va caure dins el somnífer de les murcianes. Un triple de Magali Mendy i dues cistelles de Bertsch (15 punts) sota el cèrcol van despertar a l’equip per posar la màxima diferència al marcador (18-10) davant l’alegria dels aficionats. Era el primer rampell d’un parcial de 20 a 7 en el segon quart que va permetre a les gironines marxar al descans +14 (31-17). L’equip d’Èric Surís va millorar a la segona part per intentar capgirar la situació, però les locals van mantenir l’statu quo i prova d’això era que, quan faltaven tres minuts per a la conclusió, les gironines dominaven l’electrònic de 18 punts. La derrota era un fet consumat per a l’Hozono Global Jairis, mentre que l’equip gironí podia anar desfilant tranquil·lament cap a barraques amb una nova victòria sota el braç i amb la sensació de deixar la feina feta per poder gaudir de l’aturada. Botifarrada popular a Fontajau Abans de l'inici del partit, desenes d'aficionats s'han apropat a l'entrada del pavelló de Fontajau per gaudir de la botifarrada popular. Els assistents han pogut fer un àpat per agafar forces abans del duel.