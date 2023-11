Sevilla i Cancún, separades per 7.819 quilòmetres i més de 14 hores de viatge transoceànic acullen dos dels tornejos més importants de la temporada del tenis femení, sense tot just temps al descans i l’aclimatació de les jugadores. Ni 12 hores hi haurà entre les Finals de la WTA i l’inici de la Billie Jean King Cup per equips a l’estadi de La Cartuja.

Un calendari incongruent que impedirà veure a les millors tenistes del món. De les 10 primeres del circuit només seran a Sevilla, Elena Rybakina (4), amb el Kazakhstan i Marketa Vondrousova (6) i Barbora Krejcikova (10), amb la República Txeca, que han arribat de Cancún sense massa temps per aclimatar-se a un torneig que reuneix els 12 millors equips del món. Austràlia i Eslovènia obriran aquest dimarts (10.00 hores) la primera eliminatòria de la Billie Jean King Cup poques hores després que ahir la polonesa Iga Wsiatek (2) i l'estatunidenca Jessika Pegula (5) disputessin la final del Masters femení amb el títol i el número 1 de la temporada, en joc. La baixa de Swiatek, ja anunciada fa mesos per la polonesa després de conèixer-se l'exigent calendari, beneficiarà a l'equip espanyol que està en el grup 3, junt Polònia, i que debutarà demà (16.00 hores, TVE i Movistar+) davant el Canadà. Sí que hi serà Paula Badosa (exúmero 2 mundial), que no juga des del mes de juny passat a Wimbledon, quan es va retirar en segona ronda per una lesió a l'esquena. La gironina ha decidit tornar a les pistes per la necessitat d'assegurar-se una possible plaça olímpica als Jocs Olímpics de París l'any vinent, encara que el seu estat de forma és una incògnita. «Em sento bé, sense dolors i amb ganes de jugar. Saber que aquest torneig es jugava a Espanya ha estat una motivació extra» per accelerar «la recuperació», va destacar la tenista de Begur, de 25 anys, en la roda de premsa que l'equip espanyol va fer a Sevilla. Badosa va admetre que ha «trobat a faltar el tenis, encara que no ho és tot a la vida». L'aturada, assegura, li ha servit per «aprendre moltes coses, entre elles, a ser pacient». El «factor camp és una motivació extra», destacava Anabel Medina, capitana espanyola, davant les opcions a lluitar per un títol guanyat en cinc ocasions ( 1991, 1993, 1994, 1995 i 1998), en època d'Arantxa Sánchez i Conchita Martínez, ara directora del torneig a Sevilla. Al costat de Badosa (ara 67 mundial) formaran l'equip espanyol Sara Sorribes (51), Rebeka Masarova (65), Cristina Bucsa (82) i la blanenca Marina Bassols (112). Si Sevilla ha salvat a contrarellotge l'organització de la Billie Jean King Cup, no ha passat el mateix amb les Finals WTA que s'han jugat en una pista muntada en un dels camps de golf de Quintana Rosego, sense acabar quatre dies abans de començar el torneig. «És una falta de respecte», es va queixar Aryna Sabalenka (número 1 mundial), mentre els obrers ultimaven les obres i les jugadores només podien entrena 45 minuts al dia en la central.