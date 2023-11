Un any després de la seva retirada, Gerard Piqué ha tornat als micròfons de Jordi Basté a 'El món a RAC-1'. L'exfutbolista blaugrana, que ha assegurat que no fa esport des que va deixar l'alta competició, ha volgut treure pressió als joves del Barça. Amb Xavi discutit, Piqué també ha sortit en defensa de l'entrenador egarenc.

El FC Barcelona va perdre ahir davant el Shakhtar a la Champions, i així va engrandir una crisi de resultats, però sobretot de joc, a la qual Xavi no troba solucions. Piqué, que ha revelat que no ha parlat amb ell des de la seva retirada –exceptuant el dia de la celebració de la Lliga quan l'entrenador el va convidar a la rua i no hi va anar– ha assegurat que «és l'entrenador indicat». «Cal tenir paciència. Només quan no veus solucions, has de renunciar a l'entrenador. El Xavi coneix la casa, hi forma part des de fa moltíssims anys, ha mamat la manera de jugar. No crec que hi hagi algú millor que ell per capgirar la situació», ha explicat.

«No podem pensar que Fermín ens farà guanyar la Champions en aquests dos primers anys». L'exfutbolista ha volgut treure responsabilitat als joves, que han irromput amb força al primer equip aprofitant la delicada situació econòmica del club i les lesions.

📌 @3gerardpique: "No hi ha ningú millor que Xavi perquè el Barça torni a jugar bé"



➡ L'exjugador també s'ha desfet en elogis cap al Girona: "Se'ls està posant una cara de Leicester brutal"https://t.co/h88qnEtkbr — El món a RAC1 (@elmonarac1) 8 de noviembre de 2023

El nivell d’exigència és molt alt

Un gol d'Araujo en l'últim minut va permetre al conjunt blaugrana sumar tres punts a Anoeta, on la Reial Societat va ser molt superior. Piqué ha volgut recordar que a Can Barça «no n'hi ha prou amb guanyar». «Som un club que necessita guanyar i jugar bé. Quan les sensacions no són tan bones comencen els nervis i les crítiques, perquè és la nostra cultura i la nostra manera de veure el futbol, el nivell d'exigència és molt alt. A Madrid estarien encantats amb la victòria a Anoeta», ha explicat.

Just un any després de penjar les botes, l'exfutbolista català ha comentat que progressivament ha tornat a veure futbol i el Barça, però que ja no veu el Madrid, ja no li interessa com quan competia contra ells. «Enyoro molt la competició i la vida de vestidor i els companys. Ara no competeixo a res, i fer esport per fer-lo no m'agrada», ha comentat Piqué, que no practica esport d'ençà que es va retirar.

El Piqué president

En l’actualitat, Piqué combina la presidència de dos projectes, l’Andorra i la Kings League. Mai ha amagat que, algun dia, li agradaria intentar ser president del FC Barcelona, i ha ratificat aquest desig a RAC-1, tot i que ho veu lluny. «És molt complex. Si poses en una balança el que guanyes i el que perds, sempre perds. Però, pel que ha fet el club per mi, si hagués d’ajudar-lo, ho faria. No ho descarto, però no ho tinc al cap. És molt sacrificat, ho poses tot pel bé del club sense benefici econòmic ni de cap mena. Si surt malament, és una cosa que ningú vol viure. Només m’ho plantejaria pel vincle que hi tinc, perquè sento que li dec molt al club», ha aclarit.

Respecte a la disputa entre el FC Andorra i el Govern andorrà, Piqué s’ha mostrat optimista i ha assegurat que creu que «s’arribarà a una solució i a un acord». El secretari d’esports andorrà va anunciar que el club hauria d’abandonar l’Estadi Nacional, i això els obligaria a abandonar el país, ja que el Nacional és l’únic estadi del país on es pot disputar la Segona Divisió.

Madridisme sociològic

«Aquest és un país amb més gent del Madrid que del Barça, i a més són a la capital. Sempre serem els que som a un costat i volem molestar», ha comentat l'exblaugrana quan li han preguntat pel madridisme sociològic i el cas Negreira, amb el qual Piqué creu que «s'està intentant girar la narrativa». «És acollonant que diguin que guanyéssim pels àrbitres. La majoria de partits els guanyàvem àmpliament. És un sense sentit i estic convençut que no és cert», ha conclòs.

Respecte a Rubiales, inhabilitat per la FIFA durant tres anys pel petó no consentit a Jenni Hermoso, Piqué ha comentat que «és molt complex». «Des del petó, no hem parlat en profunditat. Són moltes coses en una. És com amb la política: la gent es posa molt passional i és complicat. Cal explicar el que de veritat ha passat», ha conclòs.