L’Spar Girona va tornar ahir als entrenaments, després de gaudir d’una setmana de descans sense competició per l’aturada FIBA, per preparar els dos partits que jugarà en quatre dies. El conjunt dirigit per Laura Antoja necessitava desconnectar i trencar el ritme laboral amb un munt de quilòmetres i compromisos entre Lliga Endesa i Eurocup. Un cop fetes les mini-vacances, les gironines ha reprès la rutina i s’enfrontaran a l’Ensino Lugo, dijous (20.25 hores), i a l’Araski, diumenge (18.15 hores).

Antoja ha explicat avui en la roda de premsa prèvia al partit davant l’Ensino Lugo que «l’equip ha gaudit d’uns dies festa que han servit per descansar»: «Ens hem reincorporat el màxim de jugadores possible i estem fent un bon treball. Des de dilluns que treballem els pròxims partits que tindrem aquesta setmana. La Giedre (Labuckiene) s’ha reincorporat aquest dimarts perquè ha estat amb la selecció (juga amb Lituània) i acumula minuts, mentre que la Kelsey (Mitchell) ho farà dimecres. Totes estan a punt per enfrontar-se a l’Ensino Lugo».

Sobre el pròxim rival, l’entrenadora ha dit que les gallegues «van començar malament, però encadenen dues victòries en les últimes jornades»: «La gran expectativa és saber com tornarà l’equip després de la finestra FIBA. Ens pot tocar cara o creu. Uns dies de descans poden anar molt bé o molt malament... A priori, l’Ensino Lugo és un equip amb molta mobilitat, que no juga un bàsquet molt organitzat, però sí que és bastant incisiu. Amb això haurem d’anar en compte. També amb les dues jugadores de referència que tenen: Giomi a l’interior i Tate a l’exterior». «L’Uni Girona haurà de ser capaç de fer el joc que vam deixar enrere abans de l’aturada i millorar-lo. Per tant, mentalment hem de tenir el cap molt preparat després de les vacances. Hi ha d’haver intensitat màxima i respecte, sempre a tots els rivals, per fer el millor partit possible dins de les nostres possibilitats. Volem tornar cap a Girona amb una victòria», ha afegit.

De mica en mica, Antoja va recuperat efectius i ja té gairebé tota la plantilla disponible. «Estem a punt», ha insistit. L’entrenadora només tindrà la baixa de la lesionada Irati Etxarri. L’ala pivot navarresa avança favorablement en la seva recuperació i ja realitza part de l’entrenament amb el grup.