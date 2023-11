Fontajau presenta un 92% d'ocupació en els sis partits d'ACB d'aquesta temporada

La febre per l’ACB es manté viva a Girona després dels sis primers partits d’aquesta temporada a Fontajau. El Bàsquet Girona manté un elevat índex d’ocupació (92%) i una mitjana d’assistència de 4.777 espectadors, xifres molt similars al curs passat (93% d’ocupació i 4.868 persones per partit jugat). Les dades són molt ben valorades per Stefi Batlle, la directora general de l’entitat, que valora que «els nostres abonats són molt fidels. En tenim gairebé 4.200 i siguin els partits a l’hora que siguin, venen». Fins ara el Girona ha jugat com a local tres dissabtes a 3/4 de 9 del vespre, un dissabte a 3/4 de 7 de la tarda, un diumenge a 2/4 de 7 i un dijous a 2/4 de 9. En dues ocasions s’han superat els 5.000 espectadors (Madrid, 5.249; Breogán, 5.123), i en dues més, no s’ha arribat als cinc milers d’assistents per ben poc (Tenerife, 4.925; Unicaja, 4.967). Les dues pitjors entrades són les del dia del Gran Canària (4.324) i l’UCAM Múrcia (4.178), aquest darrer, en plenes Fires.

Com explica Batlle, el Bàsquet Girona ha arribat al sostre d’abonats i la llista d’espera segueix creixent. Ja hi ha inscrits 1.918 seguidors. «Tenim el pavelló que tenim», constata la CEO del club, que també valora l’augment aquest curs en la venda d’entrades per a un únic partit. En aquest aspecte s’ha passat de les 4.233 localitats despatxades en els primers sis partits de la temporada passada, a les 4.361 de l’actual. «Fontajau continua presentant uns molt bons resultats en quan a assistència i superant l’any de la novetat en diversos aspectes com venda d’entrades», afegeix Stefi Batlle. A més el Girona valora l’interès de molts clubs del territori, i també de fora la província, per assistir als partits ACB. Batlle explica que «molts clubs venen als partits, la grada jove de fons s’omple cada jornada de nens i nenes d’arreu, perquè fins i tot n’han vingut de França. Ens agrada molt, és una experiència molt gratificant, perquè a més els oferim la possibilitat de fer-se fotos amb els jugadors dins d’una mena de pack i als nens els agrada molt. Qui vulgui venir només ha de contactar amb nosaltres». A diferència del futbol, que no anuncia els horaris fins tres o quatre setmanes abans dels partits, a l’ACB se sap des de principi de temporada quan es jugaran. Així el calendari ofereix, fins a final d’any, a Fontajau, aquests enfrontaments, carregats d’al·licients: Andorra (dissabte2/12, 20.45), Joventut (diumenge 17/12, 12.30; i Baskonia, dissabte 30/12, 20.45). Per altra banda, el club va anunciar que per aquesta red week (21 al 26 novembre) es poden comprar entrades pel pròxim partit contra l’Andorra amb un 25% de descompte via web. 🙌❤️ 𝝠𝗡𝗜𝗠𝝠 𝗘𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗠𝗘𝗟𝗟, 𝗖𝗘𝗟𝗘𝗕𝗥𝝠 𝗘𝗡 𝗩𝗘𝗥𝗠𝗘𝗟𝗟 🙌❤️



💸 25% de descompte en les entrades del partit contra el MoraBanc Andorra (dissabte 2, 20:45 hores)



📲 Codi promocional: REDWEEK

*𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜́ 𝑣𝑎̀𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑠 𝑎𝑙 26 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 21 de noviembre de 2023