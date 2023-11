L'atleta sueca Emilia Brangefält, de 21 anys, es va suïcidar el 16 de novembre passat després de no haver pogut superar una depressió provocada per una cardiopatia que li impedia competir, segons acaba de transcendir des de Suècia.

Brangefält, bronze al 'Short Trail' del Mundial del 2022 a Chiang Mai, Tailàndia, i cinquena al Mundial a Innsbruck d'aquest any, amb prou feines havia pogut córrer els últims mesos perquè el seu cor tenia un ritme cardíac massa elevat.

El 4 de novembre passat, Brangefält va compartir al seu compte d'Instagram una publicació en què deixava palesa la seva situació psicològica.

«Ha passat un temps des que vaig publicar res aquí. I això és perquè, des de finals de juliol, el meu cos es va apagar. No he estat capaç d'entrenar res a causa d'un ritme cardíac extremadament alt. (120-150 bpm) només dreta. Fer una passejada és dolorós ara mateix. He estat a l'hospital i he visitat el metge més de 20 vegades. Encara el meu cos està superestressat malgrat que li he donat molt d'amor els últims mesos», va escriure a les seves xarxes.

«Estic supertrista perquè córrer i entrenar significa molt. Però ara viure una vida normal és difícil. He passat més hores al llit que als meus peus aquest mes passat. Potser algun dia tornarà. O no ho faré. Espero que el meu cos se'n recuperi», va publicar fa tot just unes setmanes.

Dolor per la pèrdua

«És tan profundament tràgic. Em costa trobar les paraules», va dir la capitana de la Federació Sueca d'Atletisme, Kajsa Bergqvist, bronze olímpic i campiona del món i d'Europa de salt d'alçada, després de fer pública la mort de Brangefält.

Karl Avedal, líder de l'equip suec de trail, va parlar els últims dies amb molts corredors propers a Emilia, als quals els hi està costant molt pair la terrible notícia.

"El dolor i la pèrdua són compartits per molts. Els meus amics de l'equip nacional de trail i jo la recordem com la noia feliç, molt popular que era i plena d'energia. La seva personalitat va aixecar l'equip. Em sembla completament surrealista que ella realment s'hagi anat", va finalitzar.