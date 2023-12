El Girona, amb un bloc molt definit, és, de lluny, l'equip amb menys jugadors titulars a les primeres 14 jornades, amb 14. Els conjunts següents en aquesta estadística són, ja amb 18, el Rayo Vallecano i el València, rival aquest dissabte a Montilivi, i l'Athletic Club (19), rival dilluns (1-1).

Els equips que han utilitzat més futbolistes en les alineacions titulars són l'Almeria i el Betis: 25, un més que el Sevilla i el Vila-real.

Al conjunt blanc-i-vermell han estat titulars Paulo Gazzaniga, Aleix García i Sávio Moreira (14 de vegades de 14 possibles), Daley Blind, Miguel Gutiérrez i Yangel Herrera (13), Iván Martín (12), David López (11), Viktor Tsygankov ( 10), Arnau Martínez, Èric García i Artem Dovbyk (9), Yan Couto (8) i Cristhian Stuani (5).

13 d'aquests 14 futbolistes ja superen els 700 minuts: Gazzaniga i Aleix García (1.260, tots), Blind (1.171), Miguel (1.142), Sávio (1.136), Herrera (1.084), David López (915), Iván Martín ( 970), Tsygankov (789), Èric García (773), Couto (764), Dovbyk (731) i Arnau (707).

El Girona és l'equip amb més jugadors per sobre dels 700 minuts amb 13, un més que el Reial Madrid, dos més que la Reial Societat i tres més que el Barça, l'Athletic, el València, el Rayo, el Celta de Vigo i l'Almeria.

A l'altra cara de la moneda hi ha el Sevilla (6 amb un partit pendent), el Getafe (7), l'Atlètic de Madrid (7 amb un partit pendent), el Betis, el Vila-real i l'Osasuna (8) i el Cadis i el Mallorca (8 amb un partit pendent).

El 14è futbolista blanc-i-vermell en minuts és Stuani (508), amb més de 300 minuts de renda sobre el 15è i el 16è: Portu (198) i Valery Fernández (185). Són els dos jugadors que han sortit més vegades des de la banqueta, amb deu i onze respectivament. Els segueixen, amb nou, Stuani i Pablo Torre (133).

També han jugat Juanpe Ramírez (118), Ibrahima Kébé (7), Jhon Solís (5), Bernardo Espinosa (2) i Selvi Clua (1): entre els vuit jugadors del Girona que han tingut minuts a LaLiga sense ser encara titulars sumen 649 minuts, 60 menys que Arnau sol.

El Girona també és el segon equip amb menys jugadors utilitzats al costat de l'Atlètic de Madrid i l'Osasuna (22), just per davant del Mallorca (21) i molt per darrere del Betis (29), i el segon equip amb menys jugadors amb almenys un partit complet (12, un més que el Rayo i nou menys que el Betis, el Sevilla i l'Almeria). Els davanters Dovbyk i Stuani encara no han completat cap partit.