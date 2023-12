El vídeo d'una puntada de peu sense la pilota en joc per part d'un jugador del Bescanó B a un del Fornells B durant un partit de Quarta Catalana del cap de setmana passat va irrompre amb força ahir al vespre a la xarxa social X. Una piulada de l'analista arbitral de Gol i Radio Marca, Pável Fernández, va fer que les imatges de seguida corressin com la pólvora i es fessin virals. Tant, que avui han transcendit a alguns dels principals diaris esportius. El partit, que havia estat molt calent, es va suspendre als minuts finals amb 0-0 al marcador arran d'una altra acció que va acabar amb la lesió greu d'un jugador del Fornells B que va desencadenar una enganxada entre tècnics i jugadors.

Partido de la 4a Catalana entre el Fornells y el Bescanó disputado este fin de semana en la provincia de Girona, esta es la acción CRIMINAL protagonizada por un jugador visitante.

L'àrbitre del partit no va veure la jugada que apareix al vídeo i, per tant, no en va quedar constància de la jugada. A partir d'aquí, el Fornells va denunciar els fets a la Federació Catalana de Futbol, que n'ha obert expedient. Això fa que, a banda de les sancions generades arran del que va escriure l'àrbitre a l'acta, que ja són públiques, el protagonista de l'agressió quedi suspès cautelarment per jugar fins que no s'acabi tot el procés. Ara, els dos clubs han de presentar proves i, llavors, es resoldrà l'expedient amb sanció, o no, al jugador del Bescanó B.