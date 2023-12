Maxi Fjellerup i Laura Peña han donat avui a la tarda el tret de sortida a un projecte conjunt entre el Bàsquet Girona i l’Uni que preten acostar els esportistes professionals als nens i nenes que juguen als equips base. L’escorta argentí, per tant, s'ha presentat amb un somriure al pavelló Ramon Sitjà per fer de padrí dels equips U10v, U9v i U9b. Una estona més tard, a Fontajau, ha arribat la base de l’Spar Laura Peña qui ha participat en un acte idèntic amb les noies de l’U15. La idea és que, en les properes setmanes, tots els jugadors d’elit tinguin assignat un equip, en siguin els padrins, i s’hi acostin de tant en tant per compartir moments i experiències amb els joves que pugen (Juani Marcos també va ser ahir al Ramon Sitjà, i Ainhoa López apadrinarà aquesta tarda l’U13).

«Quan jo era petit, sempre m’agradava que vingués a veure’ns algun jugador més gran o a algun que veiés per la televisió per tenir els seus consells», ha recordat Fjellerup, que l’any passat ja va ser padrí d’un dels equips base del Bàsquet Girona. Segons ell «els nens sempre et donen molta estima, i això es veu als partits, sempre són a Fontajau donant-nos ànims vagin les coses bé o malament». També ha dit que «ells l’única cosa que volen és veure’ns i compartir moments amb nosaltres». Demà arribarà a Girona l’Andorra en una nova jornada ACB i Maxi considera que «serà duríssim, com tots els partits. Hem de competir, en busca d’una nova victòria que ens permeti somiar amb la Copa».

Per la seva banda Laura Peña ha qualificat l’experiència com a «superinteressant» perquè segons ella «som referent, miralls per a les jugadores de la base. És una experiència molt positiva que farà crèixer el club. Al final les nenes poden aprendre molt de nosaltres, i nosaltres els podem tornar l’agraïment pel suport que ens donen als partits». La base de l’Uni ha assegurat que l’entrenament on va participar havia sigut «superdivertit» i també ha parlat de la jornada d’aquest cap de setmana. Hi haurà programa doble a Fontajau. Diumenge, l’endemà del Girona-Andorra (20.45), hi ha un Uni-Ferrol (20h). «Tenim ganes de dur les millors sensacions a la lliga. Serà un partit atractiu, però juguem a casa i hem de fer de Fontajau un fortí», ha assegurat la jugadora.