El primer disc del davanter de l’Escala que marca gols a ritme de rap

Si algú mai ha de posar la banda sonora de l’ascens històric de l’Escala a Tercera RFEF, aquest és, sens dubte, Roger Fortuny (Fornells de la Selva, 2002), popularment conegut com a Fortu o Fortuu en el cas del seu nom artístic. El davanter, de 21 anys, acaba de publicar el seu primer disc de música: «42», un joc de paraules fet amb el seu nom com sonaria en anglès, Four Two, i que inclou una gran varietat de gèneres en vuit cançons que guarden l’essència de rapeig i flow que el caracteritzen.

Fortu marca gols a ritme de rap. El fornellenc va fitxar per l’Escala la temporada 2022/23, procedent del Fornells -també té passat al Girona, Llagostera i Quart-. Amb el club del seu poble, a Tercera Catalana, el davanter va trencar tots els registres i es va convertir en el màxim golejador del futbol català amb l’espectacular xifra de 58 gols. El curs passat tampoc li va anar gens malament amb els escalencs a Primera Catalana. El killer va ser un dels protagonistes de l’ascens a Tercera RFEF sent un dels màxims golejadors del conjunt blaugrana. Mentre que aquest exercici, s’està adaptant al salt de categoria i ja duu 2 gols. «El canvi ha estat bastant gran. Es nota que hi ha molts jugadors amb experiència i que, si fa no fa, es dediquen al futbol. Hi ha més intensitat, concentració, treball... Sempre intento aprofitar les oportunitats que em donen i fer que els entrenadors confiïn en mi», explica.

Des de fa una setmana, ha de convèncer a Aday Benítez. «La seva arribada ha estat molt positiva. La veritat és que em va sorprendre perquè al vestuari sonaven altres noms. Però, tot i que s’estrena a la banqueta, és un entrenador que creu molt en l’equip, en ell mateix i en el què transmet. Ens enganxa la seva motivació», diu sobre el nou tècnic. Alhora, insisteix que es va demostrar en l’estrena amb victòria a Castelldefels (1-2): «Vam guanyar merescudament el partit. En part, va ser perquè l’Aday hi creia i ens va fer creure-hi a nosaltres. Aquest resultat ens ajuda a recuperar la confiança perquè encadenem dos triomfs seguits i sortim del descens. Tenim un bon grup per assolir la permanència tranquil·lament».

El davanter acaba de publicar el seu primer àlbum com a raper, però té clar que la seva prioritat és el futbol. «El primer són els entrenaments, partits i l’equip; la música, quan tinc temps lliure», afirma.

Fortu escolta música des de ben petit perquè els seus pares s’hi dediquen professionalment. «A casa sempre n’ha sonat, però no va ser fins que vaig ser adolescent que em va interessar. Improvisava i rapejava amb els meus amics. Durant la pandèmia, vaig decidir provar de fer-ne i, com que sonava bé, vaig animar-me a treure la primera cançó», comenta. La seva primera lletra es titula Si vols de mi.

Ara, que ha vist la llum el seu primer disc, el fornellenc assegura que «tenia moltes ganes de treure’l»: «Sempre he volgut fer un treball llarg. He recollit una mica tot el procés, des que vaig començar fins ara». Fortu col·labora habitualment amb altres artistes com Hattyy, Arti, Monges, Moll i Barek, i el productor DK. «M’agrada molt fer música amb altra gent. Sobretot, aquí a Girona. Hi ha molt talent», apunta.

Les seves cançons tracten de la família, l’amor, la gratitud, els amics, el pas del temps, l’angoixa que se sent quan una persona està a punt de marxar, etc. Tot, situacions i emocions quotidianes que inspiren a Fortu. «Hi ha dies que no em surt res i d’altres que se’m fa tard de nit perquè estic a tope. Encara que no vulgui, he de parar per anar a dormir, entreno o el que sigui», raona.

El jugador de l’Escala compagina el futbol i la música amb la universitat. En l’actualitat, Fortu està estudiant Comunicació Cultural a la UdG i en un futur li agradaria ser periodista esportiu, encara que «si puc viure de ser futbolista o cantant, millor (riu)». «He de trobar temps per la música. Aprofito els espais lliures entre els estudis i el futbol. Sempre que puc em poso a gravar», manifesta.

Aquest 2023 ha estat l’any de Fortu. Primer amb l’ascens a Tercera RFEF, i després amb la publicació del seu primer disc. «Ha estat molt bonic. Quan jugava al Fornells, creia que aconseguiríem l’ascens i al final no va ser així. Em vaig emportar una gran decepció. Poder pujar amb l’Escala ha estat un somni fet realitat. També estic molt content pel que fa a la música. Les meves cançons han anat tenint bona rebuda a mesura que les he anat traient. No em puc queixar», expressa.

Les alegries són millors si són compartides. A part de destacar en el panorama de la música urbana en català, les cançons de Fortu han entrat al cor del vestidor de l’Escala: «L’any passat posàvem les meves primeres cançons abans dels partits i també sonaven als sopars. Cantar en directe mai ho he fet, però els meus companys sí que m’han fet cantar quan sona una de les meves cançons».

Les cançons de Fortu van acompanyar-los en el camí que va culminar l’ascens, i ho faran en el que els ha de portar a aconseguir la permanència. «El que vius t’ajuda a escriure lletres. Ja tinc cançons pensades», revela la veu cantant de l’equip.