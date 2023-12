El repte del doble ascens del Salt Gimnàstic Club a la Lliga Iberdrola

«Les noies estan ben preparades. Estan en plena forma. Han fet una preparació progressiva i les tenim controlades. Tan sols falta que arribi la competició i fer-ho bé», explica Eric Boucharin, director tècnic del Salt Gimnàstic Club, que aquest cap de setmana donarà el tret de sortida a la Lliga Iberdrola en la primera de les tres fases qualificatives que tindrà lloc a Esplugues de Llobregat. El Salt, que el curs passat va perdre la màxima categoria, participarà a Divisió d'honor nacional 2 i 3 amb els seus dos equips, amb el propòsit llaminer d'aconseguir el doble ascens. «L'objectiu és pujar un altre cop a la màxima categoria, esclar», afirma, rotund, Boucharin. No hi ha cap dubte.

En el darrer campionat de Catalunya de clubs disputat als Hostalets de Balenyà, sota un esquema de competició diferent, l'equip gironí va imposar-se en la categoria de base i si no ho va fer en l'anomenada via olímpica (sènior), va ser perquè es va reservar les millors esportistes per a l'inici de la Lliga. «Treballem amb la idea de quedar primers a cada divisió, així ens posicionarem com el millor equip. Però n'hi ha que són molt bons i haurem d'estar alerta. A Divisió d'Honor 2, per exemple, tinc molt respecte pel Majadahonda. Són els principals favorits», confessa Boucharin, convençut de les seves possibilitats. «Tenim plena confiança en nosaltres. Sé que ho podem fer bé, perquè treballem bé cada dia».

Èlia Ribas, integrant de la selecció júnior del campionat del món i que s'entrena al CAR amb el conjunt nacional gràcies a una beca; i Laia Masferrer -també al CAR-, que s'ha quedat a les portes de participar en els Jocs Olímpics de París 2024 (la selecció no s'ha classificat), són les principals figures del Club Gimnàstic Salt a la Divisió d'Honor 2. «Són el nostre cor, sí. Parlem d'un parell de noies internacionals que ens aporten prestigi i una assegurança. Elles entrenen dos cops diaris i quan saps que la meitat de les notes seran elevades (en la competició s'agafen les quatre millors puntuacions del col·lectiu i pràcticament sempre dues són gràcies al seu rendiment), estàs molt més tranquil», diu Boucharin, que afegeix: «Però la resta del vestidor també té molta qualitat». Es refereix a Jana Morales, Júlia Ramonet, Martina Bes i Paula Carmona. Lesionada a l'esquena, Abril Mora no podrà participar.

A Divisió d'Honor 3 (la normativa impedeix tenir dos equips del mateix club en la mateixa categoria i, a causa del primer descens, el segon equip també va descendir), el Salt disposa d'Emma Oberto, Carla Manzaneda, Àngela Gómez, Teresa Frigola, Martina Cassà i Berta Boada. En qualitat de reserves figuren: Irene Clot, Mariona Sánchez i Neus Quintana. L'estrena a Esplugues serà la primera de les tres proves del curs; la següent serà a finals de febrer i la darrera, a principi d'abril. El Divisió d'Honor 2 competirà dissabte a les 9 del matí, mentre que el Divisió d'Honor 3 ho farà l'endemà, diumenge, als voltants de les 12. «L'ambient és molt bo, està tothom motivat. Tenim moltes ganes», finalitza Eric Boucharin.